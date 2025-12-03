Familia y amigos despiden a don Emilio Larach con emotiva misa

Con profunda consternación y devoción, este miércoles se celebró en horas de la mañana la misa de cuerpo presente en honor a don Emilio Larach en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa.
Entre los presentes estuvieron Ruth Marie Canahuati, directora de Captación de Audiencias en Grupo OPSA/Revista Estrategia & Negocios, y Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA, casa editora de LA PRENSA, quienes acudieron junto a otros miembros de la familia Canahuati.
Parientes, amigos y figuras del ámbito empresarial acompañaron la misa, marcada por las muestras de afecto hacia quien en vida fue reconocido como un hombre comprometido con el desarrollo del país.
El templo permaneció rodeado de coronas, flores y oraciones elevadas por el eterno descanso de don Emilio. Asistentes destacaron la sencillez, generosidad y disciplina que lo caracterizaron tanto en su vida personal como en su trayectoria profesional.
También se hicieron presentes empresarios y colaboradores que compartieron con él décadas de trabajo y amistad.
Don Emilio Larach, fundador y alma de Larach & Cía., falleció el 2 de diciembre a los 96 años, dejando un legado empresarial extenso y un ejemplo de perseverancia y servicio comunitario.
Don Emilio, nacido el 31 de agosto de 1929, es recordado como un hombre íntegro, honorable y profundamente dedicado al bienestar del país.
El destacado empresario realizó sus estudios primarios en la escuela San Vicente de Paúl y su bachillerato en el emblemático Instituto José Trinidad Reyes.
Tras finalizar sus estudios secundarios, don Emilio partió a Estados Unidos, donde logró culminar la carrera universitaria de Administración de Empresas.
Emilio Larach en su trayectoria institucional, desempeñó cargos destacados como presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio de Honduras, así como miembro del Consejo de Administración de la Corporación Industrial del Norte.
Bajo su liderazgo, Larach & Cía. consolidó su transformación en una empresa referente del sector ferretero, reconocida en todo el país por su emblemático eslogan: “en un dos por tres, todo de una vez”.
El sepelio de don Emilio se llevará a cabo en los Jardines de Paz Suyapa, donde descansará junto a seres queridos y ante el cariño de quienes valoraron su aporte a Honduras.