Blindaje, invitados y protocolo previo a la toma de posesión de Nasry Asfura

Un cuantioso contingente de seguridad resguarda la zona periférica al Congreso Nacional este martes, 27 de enero de 2026, previo a la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente de Honduras.
Militares, policías y unidades especiales de seguridad pública se apostaron desde ayer en el Congreso Nacional, en la capital, para dar resguardo al evento en el que Asfura tomará el cargo para el período 2026-2030 en Honduras.
Con la asunción de Asfura regresó el tradicional bipartidismo que ha marcado la historia política de Honduras, con los centenarios partidos Nacional y Liberal, ambos conservadores, que además vuelven a ser las principales fuerzas en el Parlamento, con 90 de los 128 diputados que integran ese poder del Estado.
La ceremonia está prevista para desarrollarse en un ambiente de alta seguridad y protocolo oficial en el Congreso Nacional, con la presencia de representantes de organismos multilaterales, líderes políticos nacionales, autoridades civiles y militares, así como invitados especiales.
Invitados especiales comenzaron a llegar a las 8:00 a. m. al Congreso Nacional. La junta directiva de ese poder estatal convocó a sesión para las 9:00 a. m. El evento simboliza el cierre de un ciclo electoral y la apertura de una nueva etapa en la conducción del Estado hondureño.
Según anunció el CNE, Asfura ganó las elecciones con el 40,26 % de los votos, con una diferencia muy estrecha con Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtuvo el 39,54 %, mientras que la postulante del Partido Libre, Rixi Moncada, fue tercera con el 19,19 %.
Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, llega al Congreso Nacional acompañado por su esposa, Paola Rubí.
Con anticipación se planificó un aumento el número de elementos policiales y militares, así como del escuadrón canino en los alrededores del Poder Legislativo y vigilancia permanente de las cámaras del 911 para salvaguardar la integridad de los asistentes.
Asfura asume la presidencia tras una trayectoria política ligada principalmente a la gestión municipal, destacando su paso por la Alcaldía del Distrito Central, donde cimentó una imagen de administrador enfocado en infraestructura, ordenamiento urbano y ejecución de proyectos.
Diputados liberales, entre ellos Roberto Pineda Chacón (Cortés) y José Rolando Sabillón (Santa Bárbara), llegando al Congreso Nacional.
Su llegada al Poder Ejecutivo genera expectativas en torno a la forma en que trasladará ese modelo de gestión al ámbito nacional.
De acuerdo con allegados al presidente electo, el protocolo oficial dará inicio a las 8:40 de la mañana y concluirá alrededor de las 10:00 am, desarrollándose en el marco de una sesión ordinaria del Congreso Nacional, instancia que ha sido formalmente convocada para ese fin.