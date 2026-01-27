Elsa Oseguera se despide de Honduras para resolver asuntos "muy fuertes"

Elsa Oseguera es una presentadora de televisión reconocida en Honduras, que desde hace 9 años reside en los Estados Unidos. Recientemente, volvió al país para trabajar durante un par de meses, tiempo ya concluido.
Oseguera, desde que se fue al país norteamericano, empezó a crear contenido en redes sociales, lo cual la posicionó en el foco mediático nuevamente, gracias a contenido auténtico; utilitario y entretenido.
En su vuelta a Honduras, volvió a HCH, canal televisivo que le abrió las puertas hace más de 10 años, solo que ahora de forma temporal. Fue un poco más de 2 meses que Elsa estuvo trabajando en diferentes proyectos de la empresa, destacando con su personalidad tan particular.
Pero ese tiempo culminó rápidamente. Con nostalgia la joven catracha se despidió de Honduras con un mensaje a través de un video. "Este video lo verán público cuando ya esté en EUA. Y lo hago para despedirme de ustedes, para agradecerles por todo el cariño y el amor que me han demostrado en estos dos meses que estuve en Honduras...", empezó diciendo Elsa.
Y aquí llegó un punto que fue muy comentado por sus seguidores, ya que Elsa Oseguera expresó que vuelve a tierras estadounidenses con un propósito que ya había adelantado anteriormente. "No me quiero ir de Honduras, yo me quedaría acá", dijo con una expresión de sentimientos encontrados.
"Tengo que regresarme para resolver unos asuntos muy fuertes, personales. Entonces, hay cosas que no pueden esperar y no tenía planeado irme tan pronto, quería quedarme unos días más; sin embargo, hay cosas que se salen de nuestras manos", manifestó Elsa, sin especificar de qué asuntos hablaba.
Lo que sí hay son rumores, y varios usuarios apuntan a que Elsa vuelve para empezar un proceso de divorcio contra Davis Flow, con quien está separada de hecho, es decir, puso fin a la convivencia matrimonial y a distintos derechos y deberes conyugales, pero sin extinguir el vínculo matrimonial.
Asimismo, se rumora que es porque con su estado de residente no puede estar más de seis meses fuera sin contar con un permiso de reingreso. Y a esto se le suma su hija Summer, quien pudo acompañarla a Honduras gracias a que Davis firmó el permiso legal durante un tiempo ya estipulado.
Elsa compartió en su historia esta imagen, lo cual indica que se encuentra en Houston, lugar en el que reside. El clima es imperantemente frío. La hondureña rememoró los momentos vividos en su país y dijo que aún no sabe cuándo volverá.
"A finales de año (2026), a mitad, no se lo que me depara el futuro, pero muchísimas gracias por todo, los quiero demasiado", recalcó sobre su regreso a Honduras.