Así lucieron las guapas hijas de Nasry Asfura en la toma de posesión

Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero de 2026 como nuevo presidente de Honduras, durante la ceremonia de investidura realizada a las 9:00 de la mañana en el hemiciclo del Congreso Nacional. El acto estuvo marcado por varios momentos emotivos, entre ellos la presencia de sus hijas, quienes acapararon miradas durante el evento; así lucieron.
Previo al inicio del acto oficial, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en los alrededores del Congreso Nacional, con el objetivo de resguardar el perímetro y garantizar el orden durante la investidura.
Durante la toma de posesión, la imposición de la banda presidencial estuvo a cargo del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, formalizando así el traspaso constitucional del mando.
El ahora mandatario estuvo acompañado por su esposa, Lissette Del Cid, y por sus hijas Stephanie, Monique y Alexandra, quienes se mantuvieron a su lado a lo largo de la ceremonia de toma de posesión presidencial.
La esposa e hijas de Asfura asistieron al acto luciendo atuendos en azul, amarillo y blanco, colores que evocan la bandera nacional y que resaltaron durante el desarrollo del protocolo oficial.
Stephanie, Monique y Alexandra acompañaron a su padre mientras realizaba la promesa de ley, en un momento solemne en el que una de ellas sostuvo la Biblia y otra la Constitución de la República.
La presencia de Stephanie, Monique y Alexandra no pasó desapercibida durante la investidura presidencial, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada.
Su cercanía con el mandatario y su participación activa en los momentos clave del protocolo aportaron un componente familiar y simbólico al acto oficial.
En su primer discurso como presidente, Asfura afirmó que su llegada al máximo cargo del país fue posible gracias al respaldo del pueblo hondureño y, especialmente, a su fe en Dios, reconociendo también el aporte de quienes defendieron la democracia.
Durante su mensaje, el mandatario hizo un llamado a iniciar de inmediato la labor gubernamental, enfatizando la necesidad de actuar con responsabilidad y cercanía hacia la población.
"Tenemos que ponernos a trabajar con humildad, el tiempo empezó a correr, tenemos que resolver problemas a la gente para servirles", expresó ante los asistentes en el hemiciclo legislativo.
Asfura cerró su intervención con un mensaje directo a la ciudadanía: "Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien, Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Muchas gracias".