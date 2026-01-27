Así lucieron las guapas hijas de Nasry Asfura en la toma de posesión

Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero de 2026 como nuevo presidente de Honduras, durante la ceremonia de investidura realizada a las 9:00 de la mañana en el hemiciclo del Congreso Nacional. El acto estuvo marcado por varios momentos emotivos, entre ellos la presencia de sus hijas, quienes acapararon miradas durante el evento; así lucieron.