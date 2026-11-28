La vida de Sabrina Bahsoon, la influencer malasia conocida en redes sociales como “la chica del metro”, dio un giro inesperado cuando comenzó a presentar alteraciones repentinas en su comportamiento. Lo que inicialmente fue interpretado por los médicos como un posible episodio psicótico terminó siendo una enfermedad autoinmune que provocaba inflamación cerebral y que la mantuvo dos meses internada en una unidad psiquiátrica de Londres.
Bahsoon alcanzó popularidad en 2023 gracias a videos en los que aparecía bailando en el subterráneo londinense. Su espontaneidad le permitió reunir más de 900.000 seguidores, conseguir acuerdos publicitarios con marcas reconocidas e iniciar una carrera musical. Sin embargo, en marzo de 2026, cuando atravesaba una etapa de crecimiento profesional, su comportamiento comenzó a cambiar de manera drástica.
Según relató a la BBC en su primera entrevista desde lo ocurrido, aquella noche empezó a gritar, llorar y actuar de forma inusual. Al día siguiente terminó inesperadamente su relación sentimental, una reacción que preocupó a sus hermanas. Cuando acudió a los servicios de emergencia, los médicos atribuyeron inicialmente sus síntomas al estrés y la falta de sueño, por lo que le recetaron medicamentos para dormir y la enviaron a casa.
Bahsoon comenzó a destruir objetos, manifestó tener alucinaciones y protagonizó episodios de comportamiento descontrolado que terminaron con su traslado al hospital por parte de la policía. Posteriormente fue ingresada en un centro psiquiátrico, donde recibió tratamiento con medicamentos antipsicóticos, mientras la verdadera causa de sus síntomas permanecía sin identificar.
“Pasé de ser una persona llena de energía a estar completamente catatónica. Dejé de comer, de beber. No podía hablar bien”, recordó. La creadora de contenido conserva pocos recuerdos de aquellos dos meses, aunque su familia le mostró grabaciones de las crisis que experimentó durante ese período, imágenes que describió como “desgarrador”.
La familia, sin embargo, no quedó convencida con el diagnóstico inicial. Con el apoyo de un neurólogo amigo de su padre, insistió en que se realizaran nuevas evaluaciones. Después de dos meses de tratamiento psiquiátrico, los estudios permitieron identificar encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, una enfermedad autoinmune que provoca inflamación cerebral y puede manifestarse mediante síntomas similares a los de trastornos psiquiátricos.
En el caso de Bahsoon, la afección estaba relacionada con teratomas, tumores localizados en sus ovarios que desencadenaban la producción de anticuerpos capaces de atacar por error estructuras del propio cerebro. En junio de 2026 fue sometida a una cirugía para extirparlos. La intervención representó un punto de inflexión en su evolución: según relató, el cambio fue “drástico” y comenzó a recuperar gradualmente la capacidad de comprender lo que sucedía a su alrededor.
Actualmente continúa su recuperación en Malasia, su país natal, donde también recibe acompañamiento terapéutico para afrontar las consecuencias emocionales de la experiencia. Los médicos consideran que se encuentra entre el pequeño porcentaje de pacientes con posibilidades de alcanzar una recuperación completa. “Me siento muy afortunada”, expresó. La organización Encephalitis International advierte que esta enfermedad puede afectar a personas de distintas edades y que cerca del 40 % de los casos de encefalitis anti-NMDA se presenta en menores de 18 años.
La doctora Ava Easton, directora ejecutiva de esa organización, advirtió sobre la rapidez con la que pueden aparecer los síntomas y confundirse con problemas de salud mental. “Una persona puede parecer de repente confundida o estar experimentando psicosis cuando el problema subyacente es, en realidad, una inflamación del cerebro”, explicó. El caso también provocó una respuesta del Imperial College Healthcare, primer centro hospitalario que atendió a la influencer, que ofreció disculpas y reconoció que algunos aspectos de su evaluación inicial “no recibieron el seguimiento adecuado”. La institución abrió una investigación formal.
Tras hacer pública su experiencia en un video de TikTok en octubre, Bahsoon decidió utilizar su historia para exigir cambios en la atención médica. “En cierto modo, me siento decepcionada por la atención que recibí. Siento que faltó la urgencia necesaria para descubrir qué era lo que realmente me pasaba”, declaró a la BBC. También cuestionó que sus síntomas fueran atribuidos a un trastorno psicótico sin que antes se agotaran otras posibilidades médicas. Su principal petición es que los hospitales refuercen la evaluación de las personas que presentan síntomas psicóticos y consideren posibles causas neurológicas o autoinmunes. “Quiero que se reforme la forma en la que los hospitales tratan a los pacientes que presentan síntomas psicóticos”, sostuvo. Mientras continúa su rehabilitación, la influencer espera regresar a la creación de contenido en 2027, esta vez “con una perspectiva totalmente nueva”.