Tras hacer pública su experiencia en un video de TikTok en octubre, Bahsoon decidió utilizar su historia para exigir cambios en la atención médica. “En cierto modo, me siento decepcionada por la atención que recibí. Siento que faltó la urgencia necesaria para descubrir qué era lo que realmente me pasaba”, declaró a la BBC. También cuestionó que sus síntomas fueran atribuidos a un trastorno psicótico sin que antes se agotaran otras posibilidades médicas. Su principal petición es que los hospitales refuercen la evaluación de las personas que presentan síntomas psicóticos y consideren posibles causas neurológicas o autoinmunes. “Quiero que se reforme la forma en la que los hospitales tratan a los pacientes que presentan síntomas psicóticos”, sostuvo. Mientras continúa su rehabilitación, la influencer espera regresar a la creación de contenido en 2027, esta vez “con una perspectiva totalmente nueva”.