Cáncer de pulmón: detectar la enfermedad a tiempo puede salvar vidas

La principal medida preventiva sigue siendo evitar el tabaco o buscar ayuda para abandonarlo. Además, es importante consultar al médico ante una tos persistente, sangre al toser, dificultad respiratoria progresiva o pérdida de peso sin explicación. Nafría destaca el papel de la enfermería y la atención primaria en la educación sanitaria y la identificación de riesgos, y recuerda que hablar abiertamente de esta enfermedad también contribuye a reducir el estigma: el cáncer de pulmón puede afectar tanto a fumadores como a personas que nunca han consumido tabaco.