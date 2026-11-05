Soda Stereo desata la nostalgia en Honduras con una noche inolvidable de rock

Por unas horas, Tegucigalpa se entregó a la nostalgia. El Palacio Universitario de los Deportes reunió a miles de seguidores que llegaron para reencontrarse con las canciones que marcaron generaciones.
La emoción comenzó desde los accesos al recinto, donde cientos de fanáticos llegaron con camisetas de la banda y la expectativa de revivir una parte de su historia musical.
Minutos antes del inicio del espectáculo, la expectativa dominaba el ambiente y los celulares ya estaban listos para capturar cada momento.
Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con la evocación de Gustavo Cerati, recibida con aplausos y evidente emoción por parte de los asistentes.
La propuesta visual acompañó cada interpretación con imágenes y efectos que reforzaron el ambiente nostálgico del espectáculo.
Las luces de los teléfonos iluminaron la oscuridad durante varios de los pasajes más emotivos de la presentación. Desde los primeros acordes, el público respondió de pie, acompañando cada canción con coros y ovaciones.
A medida que avanzaba la noche, el ambiente se transformó en una celebración colectiva del legado de Soda Stereo y de la música de Gustavo Cerati.
Con "Nada personal", miles de voces tomaron protagonismo y transformaron el recinto en un enorme coro colectivo.
"Cuando pase el temblor" provocó una de las reacciones más enérgicas de la noche, con todos cantando y celebrando al ritmo del clásico.
"Persiana americana" fue recibida con una de las mayores ovaciones del concierto y se convirtió en uno de los puntos más altos de la velada.
El cierre con "De música ligera" encontró al público completamente entregado, cantando cada verso y despidiendo una noche que quedará en la memoria de los asistentes.
La batería de Charly Alberti marcó el ritmo de una presentación cargada de nostalgia y recuerdos para varias generaciones.
Zeta Bosio fue recibido entre aplausos por un público que no dejó de corear los clásicos de la agrupación argentina.
Más que un concierto, la gira ECOS convirtió la noche en un reencuentro con canciones que atraviesan generaciones.
Entre aplausos, recuerdos y voces que nunca dejaron de cantar, Honduras volvió a confirmar que el legado de Soda Stereo y Gustavo Cerati sigue tan vivo como siempre.