‘Diddy’ Combs organizó su cena de Acción de Gracias en la cárcel

Sean “Diddy” Combs pasó su primer Día de Acción de Gracias en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, luego de su traslado el pasado 30 de octubre.
Esta vez, el artista decidió no compartir solo el menú institucional preparado por el penal y organizó, con recursos propios y junto a otros internos, una cena para cientos de compañeros, según informó TMZ.
La actividad, realizada en los días previos al feriado, buscó replicar un ambiente “familiar” dentro de la cárcel ya que suele expandirse la nostalgia en estas fechas, explicó el representante del músico.
TMZ afirmó que Sean trabajó con un grupo interno llamado Bankroll Bosses para comprar alimentos de la bodega interna de la prisión, y preparar en equipo una comida especial para todos los pabellones del centro penal.
El plan contempló dos días de trabajo e involucró a reclusos que ayudaron a cocinar los platillos, aun con las limitaciones que presenta el lugar. Uno de los organizadores, un exlíder de pandilla identificado como B.I., explicó que lograron distribuir comida suficiente para “unos 200 internos por edificio”.
“Acción de Gracias, para mí, es asegurarse de que otras personas coman. Todos extrañan a sus familias. La gente se deprime durante las fiestas. Solo queríamos unirnos como familia y hacer lo nuestro”, declaró Combs a TMZ a través de su agente.
Aunque ‘Diddy’ impulsó su propio menú diferenciado, la dirección de la prisión también tenía programada su comida tradicional de Acción de Gracias.
Según un vocero del penal citado por Page Six, el almuerzo de ese día incluyó pavo asado, pollo de soja como opción vegetariana, relleno de pan de maíz con vegetales, camote al horno, puré de papas, maíz, gravy de pollo, pan integral y fruta o postre festivo.
La cena, en cambio, fue mucho más simple en la cárcel: los reclusos podían elegir entre carne fría con queso laminado o un sándwich de mantequilla de maní con papas fritas, además de fruta o postre.
PEOPLE aseguró que el almuerzo era la única comida con un sentido festivo y que en la noche, los alimentos asignados volvían al estilo habitual del sistema penitenciario.
Aparte del menú, informó que la prisión creó un programa de actividades especiales para los reclusos: torneos deportivos, conciertos festivos, juegos de cartas y otras dinámicas recreativas. También se habilitaron visitas familiares durante este día.