  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

"La Chofis" se casa: María Chacón anuncia su compromiso

En redes sociales, la actriz mexicana compartió la romántica pedida de mano de su pareja, el empresaio Christopher Den Ujil.

  • 28 de noviembre de 2025 a las 15:48 -
  • Redacción web
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
1 de 9

María Chacón, recordada como “La Chofis” en la telenovela "Alegrijes y Rebujos", anunció con emoción su compromiso matrimonial con el empresario Christopher Den Uijl, compartiendo imágenes de la romántica pedida de mano y su anillo en redes sociales.

Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
2 de 9

La actriz mexicana, quien conquistó al público desde niña con su papel de “La Chofis” en la telenovela infantil "Alegrijes y Rebujos", sorprendió a sus seguidores al revelar que ha dado el “sí” a su pareja.

 Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
3 de 9

En una publicación cargada de emoción, Chacón compartió fotografías de la pedida de mano, donde se le ve luciendo un elegante vestido de gala y mostrando su anillo de compromiso, pieza que rápidamente acaparó la atención de sus fans y colegas del medio artístico.

 Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
4 de 9

La actriz escribió en redes sociales: “Para siempre, contigo”, confirmando así que tras varios años de relación, ella y Den Uijl han decidido dar el siguiente paso hacia el altar.

 Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
5 de 9

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida personal y profesional de Chacón, quien ha sabido mantener un equilibrio entre su carrera artística y su vida privada.

Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
6 de 9

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, la actriz se prepara para celebrar su boda, un evento que seguramente será seguido con entusiasmo por sus admiradores y la prensa de espectáculos.

 Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
7 de 9

María Chacón, de 34 años de edad, inició su carrera en la televisión mexicana como parte del elenco infantil de "Alegrijes y Rebujos", donde en el 2003 se ganó el cariño del público como “La Chofis”.

Foto: Instagram/oficialmariachacon
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
8 de 9

El año pasado causó sensación al aparecer en "Papás por conveniencia", producción de Televisa donde interpretó el personaje de Lichita, madre de tres hijos junto al actor Miguel Martínez, quien interpretó a "Alcachofa" en "Alegrijes y Rebujos".

 Foto: Televisa
La Chofis se casa: María Chacón anuncia su compromiso
9 de 9

Con el paso de los años, ha consolidado su carrera en cine, teatro y televisión, mostrando su versatilidad como actriz y comediante.

Foto: Instagram/oficialmariachacon
Cargar más fotos