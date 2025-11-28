"La Chofis" se casa: María Chacón anuncia su compromiso

María Chacón, recordada como “La Chofis” en la telenovela "Alegrijes y Rebujos", anunció con emoción su compromiso matrimonial con el empresario Christopher Den Uijl, compartiendo imágenes de la romántica pedida de mano y su anillo en redes sociales.
La actriz mexicana, quien conquistó al público desde niña con su papel de “La Chofis” en la telenovela infantil "Alegrijes y Rebujos", sorprendió a sus seguidores al revelar que ha dado el “sí” a su pareja.
En una publicación cargada de emoción, Chacón compartió fotografías de la pedida de mano, donde se le ve luciendo un elegante vestido de gala y mostrando su anillo de compromiso, pieza que rápidamente acaparó la atención de sus fans y colegas del medio artístico.
La actriz escribió en redes sociales: “Para siempre, contigo”, confirmando así que tras varios años de relación, ella y Den Uijl han decidido dar el siguiente paso hacia el altar.
El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida personal y profesional de Chacón, quien ha sabido mantener un equilibrio entre su carrera artística y su vida privada.
Ahora, con la mirada puesta en el futuro, la actriz se prepara para celebrar su boda, un evento que seguramente será seguido con entusiasmo por sus admiradores y la prensa de espectáculos.
María Chacón, de 34 años de edad, inició su carrera en la televisión mexicana como parte del elenco infantil de "Alegrijes y Rebujos", donde en el 2003 se ganó el cariño del público como “La Chofis”.
El año pasado causó sensación al aparecer en "Papás por conveniencia", producción de Televisa donde interpretó el personaje de Lichita, madre de tres hijos junto al actor Miguel Martínez, quien interpretó a "Alcachofa" en "Alegrijes y Rebujos".
Con el paso de los años, ha consolidado su carrera en cine, teatro y televisión, mostrando su versatilidad como actriz y comediante.