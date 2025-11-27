Renato Álvarez desmiente su retiro de la TV: "No me supe expresar"

Las redes sociales se agitaron en los últimos días luego de que circulara la versión de que el reconocido periodista hondureño Renato Álvarez se retiraría de los medios de comunicación en los próximos meses.
“Se los está diciendo un hombre que está a mes y medio de jubilarse", fueron las palabras de Renato Álvarez, mismas que desataron una ola de comentarios sobre lo que sería su retiro.
Sin embargo, ante la ola de especulaciones y mensajes que inundaron las plataformas digitales, Álvarez reapareció para aclarar la situación y desmentir que esté pensando dejar su labor periodística, al menos por ahora.
En una conversación ofrecida a la periodista Suly Cálix, el presentador de “Frente a Frente” explicó que todo se trató de un malentendido, resultado de una expresión poco precisa.
“Me malinterpretaron o yo no me supe expresar, creo que me faltó el adjetivo o el verbo adecuado, de repente yo no me supe expresar”, manifestó Renato, reconociendo que sus palabras generaron confusión entre su audiencia y colegas.
Según dijo, su intención nunca fue anunciar una jubilación inmediata, sino simplemente comentar que para diciembre cumplirá con los requisitos legales para hacerlo si así lo decidiera.
El periodista detalló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: “Dije que en diciembre ya reunía todos los requisitos para jubilarme si yo quiero, es que no me voy a jubilar; lo que quise decir es que en diciembre cumplo todos los requisitos para jubilarme, por ahí vino el mensaje”, enfatizó, reiterando que no planea abandonar su carrera en este momento.
La aclaración puso fin —al menos de manera temporal— a los rumores de una posible salida de uno de los comunicadores más influyentes de Honduras.
Álvarez, con décadas de trayectoria en televisión y radio, sigue siendo una de las figuras más reconocidas del periodismo nacional, por lo que cualquier comentario sobre su futuro profesional genera amplio interés y debate.
Por ahora, el periodista continúa concentrado en su trabajo habitual y dejó claro que no tiene intención de alejarse de las pantallas.
Su mensaje también sirvió como llamado de atención sobre la importancia de interpretar adecuadamente las declaraciones públicas y evitar sacar conclusiones apresuradas.