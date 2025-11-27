Renato Álvarez desmiente su retiro de la TV: "No me supe expresar"

El periodista detalló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: “Dije que en diciembre ya reunía todos los requisitos para jubilarme si yo quiero, es que no me voy a jubilar; lo que quise decir es que en diciembre cumplo todos los requisitos para jubilarme, por ahí vino el mensaje”, enfatizó, reiterando que no planea abandonar su carrera en este momento.