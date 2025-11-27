Mhoni Vidente predice la muerte de querido artista: "Un infarto fulminante"

Tras el fallecimiento de la actriz de doblaje Gabriela Michel, Mhoni Vidente ha advertido que se cumplirá la temida regla de tres y predice la muerte de una actriz y un cantante.
Fue durante la transmisión del programa digital “Pregúntale a Mhoni” en la emisión de este miércoles 26 de noviembre que la vidente cubana lanzó una inquietante predicción para el gremio artístico.
Y es que de acuerdo con Mhoni Vidente, tras la muerte de la actriz Gabriela Michel, la desgracia seguirá, pues “siempre se van de tres, en tres”, por lo que esta vez no será la excepción y advierte de la muerte de una querida actriz.
“Siempre mueren tres. Lamentablemente, vienen tres muertes más, de una mujer de 72 años que fue muy conocida en México, muy querida, artista, 74 años, que muere de un infarto fulminante.”, dijo Mhoni Vidente.
La vidente cubana lanzó otra advertencia, esta vez para el gremio musical, pues, de acuerdo con Mhoni Vidente, también un querido cantante está en peligro de muerte y la causa también será de un infarto fulminante.
"Viene otra muerte, mejor dicho dos. Se visualiza la muerte de una mujer muy famosa que tiene 72 años o 74, también por culpa de un infarto fulminante. También se ven problemas de un cantante grande de edad, de 80 años o 78 que todavía canta pero lamentablemente también muere de un infarto.", dijo Mhoni.
A lo largo de este 2025, las predicciones de Mhoni Vidente que se han cumplido van más allá de un temblor.
La cubana advirtió del triunfo de Donald Trump, además acertó en la fecha exacta de la muerte del Papa Francisco, así como en la elección y nacionalidad del Papa León XIV.
En temas de espectáculos, Mhoni acertó en el triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos, también en la lamentable muerte de los integrantes de Grupo Fugitivo.
Recientemente, también acertó en el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas y clarividentes más reconocidas del mundo hispano. Originaria de Cuba, saltó a la fama en México gracias a sus predicciones mediáticas, apariciones en televisión y colaboraciones en programas de entretenimiento.
Su estilo directo, su presencia carismática y la precisión de algunas de sus predicciones la han convertido en una figura constante en medios digitales y tradicionales, donde su nombre genera siempre atención y debate.