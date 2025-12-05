Muere Eduardo Manzano: ¿De qué falleció el reconocido actor y comediante?

El reconocido comediante mexicano Eduardo Manzano, figura histórica del espectáculo y uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana e internacional, falleció el jueves 4 de diciembre a los 87 años, dejando una profunda huella en el público que creció con su humor. De esto murió.
La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales oficiales, donde compartieron un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó entre colegas, admiradores y seguidores del legendario actor.
"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño", expresaron los familiares, desatando una ola de condolencias en el medio artístico.
Manzano, nacido en 1937, fue un referente de la comedia mexicana, especialmente tras el éxito del icónico dúo Los Polivoces, que integró junto a Enrique Cuenca y que se convirtió en un fenómeno televisivo en las décadas de los sesenta y setenta y también por interpretar al abuelo Arnoldo López Conejo en Una familia de diez.
En el comunicado familiar, sus seres queridos resaltaron el impacto humano y profesional del actor: "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón... Mi padre ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".
"Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", indicaron.
Sin embargo, más allá de los homenajes y mensajes de despedida, una interrogante ha cobrado fuerza: ¿de qué murió Eduardo Manzano? Su familia no brindó una causa específica, aunque se conoce que el actor venía enfrentando un estado de salud delicado.
En los últimos años, Manzano atravesó diversos problemas médicos. En 2021 fue hospitalizado a causa de una infección biliar, una complicación que se originó por una bacteria y que generó preocupación en su entorno cercano.
En aquella ocasión, su esposa Susana Parra desmintió rumores de gravedad y aseguró que el comediante se mantenía fuerte, con buen ánimo y sin perder el sentido del humor que lo caracterizaba. "Ya está bien, nunca ha perdido el apetito ni la risa", afirmó entonces.
No obstante, para 2025 su salud volvió a mostrar altibajos. Reportes apuntan a que enfrentaba complicaciones en el colon e intestinos, lo que habría contribuido al deterioro progresivo propio de su edad.
Fuentes cercanas indican que el fallecimiento de Manzano habría ocurrido por causas naturales, asociadas al desgaste físico derivado de estas afecciones recurrentes y del debilitamiento general de su organismo.
Mientras el público despide con tristeza a uno de los pilares de la comedia mexicana, el legado de Eduardo Manzano permanece intacto en la memoria colectiva. Su partida abre un capítulo de duelo, pero también de reconocimiento a una figura que hizo reír a generaciones enteras.