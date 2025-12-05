Muere Eduardo Manzano: ¿De qué falleció el reconocido actor y comediante?

Manzano, nacido en 1937, fue un referente de la comedia mexicana, especialmente tras el éxito del icónico dúo Los Polivoces, que integró junto a Enrique Cuenca y que se convirtió en un fenómeno televisivo en las décadas de los sesenta y setenta y también por interpretar al abuelo Arnoldo López Conejo en Una familia de diez.