“Los Polivoces”: Su legado brillante y la ruptura inesperada

Tras la ruptura, Cuenca decidió mantenerse activo con su proyecto “Enrique, el Polivoz”, explorando nuevos formatos y programas de comedia que lo mantuvieron cercano a sus seguidores hasta los últimos años de su vida. Manzano, por su parte, continuó su carrera como actor en cine y televisión, participando en producciones como “La hija de Moctezuma”, “En el último trago” y la exitosa serie “Una familia de 10”, que lo conectó con nuevas generaciones y revitalizó su presencia en el medio artístico.