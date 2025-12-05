“Los Polivoces”: Su legado brillante y la ruptura inesperada

El mundo del entretenimiento mexicano vuelve la mirada hacia uno de los dúos más emblemáticos de la comedia nacional: “Los Polivoces”, cuya historia artística, éxito y separación siguen generando interés incluso tras el reciente fallecimiento de Eduardo Manzano, uno de sus integrantes.
A lo largo de décadas, el público mexicano disfrutó del talento inusual de Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, dos creativos que lograron conquistar la pantalla chica con un estilo de humor blanco, personajes memorables y una química que los posicionó en lo más alto de la farándula televisiva.
Enrique Cuenca, nacido en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1940 y fallecido el 29 de diciembre de 2000, fue una pieza fundamental del famoso dúo. Su capacidad para transformarse en distintos personajes lo convirtió en un favorito del público desde los inicios del proyecto.
Por su parte, Eduardo Manzano, nacido el 18 de julio de 1938, se distinguió por su voz, su habilidad para la improvisación y su facilidad para conectar con la audiencia, atributos que lo acompañaron durante todos los años que compartió junto a Cuenca dentro de “Los Polivoces”.
Durante su época de mayor esplendor, el dúo no solo presentó imitaciones de celebridades como Agustín Lara, Cantinflas, Lola Beltrán o el Ratón Macías, sino que también desarrolló personajes propios que se volvieron icónicos, entre ellos Molacho, los hermanos Lelos, Filito y Andobas, Chano y Chon, el “Washandwear” y el inolvidable Gordolfo Gelatino.
Su presencia no se limitó a la televisión. “Los Polivoces” se presentaron en teatros, participaron en múltiples programas de variedades y protagonizaron cintas que marcaron tendencia en la comedia mexicana de los años sesenta y setenta, ampliando su popularidad a todo tipo de públicos.
A pesar del éxito, la separación llegó inesperadamente y marcó un antes y un después en la trayectoria del dúo. Fue Enrique Cuenca quien, en una entrevista con La Jornada, reveló que Eduardo Manzano tomó la decisión de continuar su carrera en solitario, una noticia que, según él, “le dolió a mucha gente”.
Tras la ruptura, Cuenca decidió mantenerse activo con su proyecto “Enrique, el Polivoz”, explorando nuevos formatos y programas de comedia que lo mantuvieron cercano a sus seguidores hasta los últimos años de su vida. Manzano, por su parte, continuó su carrera como actor en cine y televisión, participando en producciones como “La hija de Moctezuma”, “En el último trago” y la exitosa serie “Una familia de 10”, que lo conectó con nuevas generaciones y revitalizó su presencia en el medio artístico.
Ayer 4 de diciembre, se confirmó la lamentable noticia de que Eduardo Manzano, reconocido comediante y figura emblemática de la televisión, falleció a los 87 años. Su partida cierra una etapa icónica en la historia de la comedia mexicana.