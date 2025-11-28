Muere famoso actor de Netflix, Nickelodeon y Disney tras aparatosa caída

El aclamado actor de origen brasileño falleció en un accidente doméstico, luego de una fuerte caída tras una mudanza.
Tony Germano, conocido por su trabajo en producciones de Netflix, Disney y Nickelodeon, falleció a los 55 años tras sufrir un lamentable accidente en su casa en São Paulo, Brasil.
La noticia fue confirmada oficialmente el miércoles 26 de noviembre por su representante a medios locales.
Germano era muy querido en la comunidad artística de su país sudamericano y contaba con más de treinta años de experiencia en teatro, cine y televisión. Su especialidad era el doblaje de voz en producciones internacionales para el público de habla portuguesa.
Los reportes de prensa brasileña explican que la muerte de Tony ocurrió por una fuerte caída cuando él estaba trabajando en el techo de la casa de sus papás.
Según fuentes, el actor había regresado al hogar familiar hace muy poco tiempo y por ello estaba reorganizado el espacio. La revista Quem cita a la hermana de Germano, quien afirmó que cayó desde la planta de concreto del techo mientras trabajaba en la remodelación.
La noche anterior, según contó su familiar, se había reunido con sus parientes y se le había visto “bien y animado con la mudanza”.
Germano no tenía hijos. Su cuerpo fue velado el jueves en el Cemitério Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista, donde sus colegas y amigos se despidieron de él. La compañía teatral Articularte, a la cual servía con su talento, explicó que el velorio comenzó a las 8 de la mañana y que el entierro en el panteón familiar fue programado para las 11:30 del mismo día.
Tony participó en la adaptación de la serie animada de Netflix "Ve, perro. ¡Ve!" (Vai, Cachorro, Vai!), interpretó personajes en "Elena de Avalor" de Disney y trabajó en la comedia de Nickelodeon "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn".
También colaboró en proyectos vinculados a "The Muppets" y prestó su voz para la banda sonora en portugués del remake de acción real de "Beauty and the Beast" (A Bela e a Fera) en 2017, de acuerdo con reportes de medios brasileños.
Tony Germano le dio voz al Sr. Williams en la serie infantil "Nicky, Ricky, Dicky & Dawn" de Nickelodeon. En sus trabajos más recientes figuraban también la película musical de terror "Phantom Summer" (2022) y el thriller erótico "Labyrinth of Lost Boys" (2025).