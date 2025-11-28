Muere famoso actor de Netflix, Nickelodeon y Disney tras aparatosa caída

Germano no tenía hijos. Su cuerpo fue velado el jueves en el Cemitério Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista, donde sus colegas y amigos se despidieron de él. La compañía teatral Articularte, a la cual servía con su talento, explicó que el velorio comenzó a las 8 de la mañana y que el entierro en el panteón familiar fue programado para las 11:30 del mismo día.