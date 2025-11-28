El hijo mayor de Chayanne es la gran sorpresa de 'Exatlón Estados Unidos'

Lorenzo Valentino Figueroa, hijo mayor de Chayanne y Marilisa Maronese, se suma a la décima edición de 'Exatlón Estados Unidos'. El reality show de Telemundo arranca el martes 2 de diciembre con 20 contendientes que competirán por un premio de $200,000 para un hombre y una mujer. Pero, ¿qué hace exactamente Lorenzo? Acá se lo contamos.
Lorenzo Figueroa tiene 28 años. Es graduado en Negocios y Finanzas por la Universidad Internacional de Florida y ha construido su propio camino como empresario con su marca de ropa Stamos Bien. En la imagen posa con sus padres.
Además, es apasionado del deporte, especialmente del baloncesto, y recientemente sorprendió al público al debutar en televisión como participante de la décima temporada de "Exatlón Estados Unidos", integrando el equipo Azul, pues ha mantenido un perfil menos publico que su famoso padre.
Una muestra de su faceta como diseñador y empresario en el mundo de la moda. Su marca Stamos Bien refleja una visión fresca y urbana, conectada con las tendencias juveniles y con su propio estilo de vida. Este aspecto lo diferencia de otros hijos de celebridades que suelen seguir directamente los pasos artísticos de sus padres.
Su hermana menor, Isadora (derecha), se ha inclinado por la música, mientras él explora moda, negocios y televisión, mostrando que cada uno busca su propio camino dentro del legado familiar. También es primo de Lele Pons (izquierda), famosa celebridad de internet, actriz, cantante y comediante venezolana-estadounidense,
Lorenzo ha captado la atención del público por su atractivo físico y estilo, lo que lo ha convertido en un referente juvenil. Su presencia en redes sociales refuerza esa imagen de galán moderno, heredando parte del carisma de su padre. En Instagram tiene más de 362 mil seguidores, que seguramente irán en aumento tras su participación en el reality show.
Más allá de ser “el hijo de Chayanne”, Lorenzo ha cultivado una identidad propia: combina su faceta empresarial con la disciplina deportiva y ahora con la exposición mediática.
Su participación en Exatlón Estados Unidos lo posiciona como una figura emergente en televisión, capaz de combinar deporte, moda y entretenimiento.
Su historia refleja cómo las nuevas generaciones de hijos de celebridades exploran caminos diversos, entre negocios, moda y medios, para construir una identidad auténtica.