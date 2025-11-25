Miss Portugal rompe el silencio: "Minimizan que sea madre"

Varios comunicados han sido compartidos en redes sociales por parte de algunas de las competidoras como Miss Universo Palestina o Miss Universo Costa de Marfil, y ahora también se les une Camila Vitorino, Miss Portugal 2025.
La excandidata al Miss Universo 2025 compartió un duro comunicado en el que critica algunos puntos en específico de la organización, así como la forma en la que se llevó a cabo la competencia.
El texto compartido en tres idiomas: inglés, portugués y español, fue colocado en Instagram en el perfil oficial de Vitorino.
Miss Portugal confesó que es una persona que suele elegir el silencio, ya que las acciones hablan más que las palabras, pero esta vez asegura que se vio obligada por los hechos recientes.
"Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, me siento obligado a hablar, no para justificarme a mí mismo, sino para proteger lo que es legítimamente mío: mi integridad", comenzó diciendo en su comunicado.
Camila es una de las tantas competidoras que compitió siendo madre y esposa. "El matrimonio me enseñó el verdadero compromiso: con otra persona, con un propósito, con una organización. La maternidad me enseñó resistencia y le dio un significado real a mis objetivos".
Aunque, de acuerdo con la experiencia de la portuguesa, estos compromisos personales no fueron bien recibidos por la Organización de Miss Universo. Ya que, durante una conversación entre autoridades del certamen y las concursantes se dijo que la reina reinante "no tenía novio porque no había tiempo", esto porque "su compromiso era con la comunidad, y su 'matrimonio' era con el proyecto".
Es decir, que la ganadora no puede tener pareja ni nintún compromiso personal demandante. Cuando se dijo este tipo de frases, tanto Vitorino como otras competidoras se vieron "golpeadas" debido a que contaban con relaciones maritales, de noviazgo o algunas de ellas ya eran madres.
Es por ello que Miss Universo Portugal busca desprenderse de los valores que promueve la competición, como lo hizo la que fuese representante por Costa de Marfil. Así lo escribe: "En este punto, ya no me siento representado por los principios que la organización de Miss Universo ha elegido defender. Me parece profundamente injusto culpar al comportamiento de 120 candidatos que soportaron 20 días de incertidumbre, presión y, a veces, incluso miedo".
La publicación ha sido ovacionada por Olivia Yace quien hace unas horas había renunciado a su cargo como Miss África y Oceanía luego de haber quedado en el quinto lugar de esta edición, conocido como 4th Runnerup.