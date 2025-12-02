Lali, la diva argentina del pop, estrena un documental sobre su transformación artística

En una entrevista con el diario Clarín, 'Lali' contó que el documental nació "casi por accidente", cuando su primo comenzó a filmarla durante el proceso de creación de su último disco 'No vayas a atender cuando el demonio llama'. "Con el tiempo, esa cámara empezó a ser una más en el proceso creativo. Nunca pensamos que se iba a convertir en un proyecto real", relató la cantante argentina.