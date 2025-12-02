Fuerte confesión de exesposa de Guillermo Maldonado sobre su relación

El denominado apóstol de origen hondureño, Guillermo Maldonado, estuvo casado con la "profeta" colombiana Ana, con quien compartió más de 35 años de matrimonio. Desde 1988 hasta 2020, la pareja estuvo felizmente comprometida.
En el 2020, Ana solicitó el divorcio tras consultar con su autoridad espiritual, el obispo Bill Hamon. Tras la separación, Ana se volvió a casar en 2024 con Alain, también pastor, con quien estuvo poco menos de un año en matrimonio.
La causa de esa separación fue porque Guillermo la apartó sistemáticamente de su trabajo en el ministerio El Rey Jesús, el cual ambos colideraban. También, Ana asegura que la separó de su familia y amigos, así como de los fondos matrimoniales, dejándola con lo mínimo para sobrevivir.
Luego de varios años de distanciamiento, Ana y Guillermo Maldonado anunciaron su reconciliación espiritual en abril de 2025, con lo cual buscaron cerrar un capítulo bajo el perdón y el amor de Dios.
En una supuesta predica compartida por el pastor Will Graham en sus redes sociales, la pastora Ana dijo: "Guillermito me quería matar a mí, y yo a él. Él me quería matar, pero mi vida espiritual, pero le salió el tiro por la culata porque yo: ´la sangre, la sangre dónde estás, te fuiste y no te despediste´", expresó frente al púlpito donde predicaba.
Y continuó: Me dejaste y no me dijiste que te ibas; de viaje, por supuesto. En serio, en serio. Yo le digo lo que vivo para que usted lo viva, hermano".
Ana aseguró que "no predica cuentos, sino lo que vive". En su prédica aseveró: "Aunque le vean las humanidades a la profeta porque a mí me gusta que usted sepa que soy humana, ¿entendiste? Por eso digo que soy salvaje".
Los comentarios de los internautas no tardaron, algunos decían: "Me preocupa la salud mental de esta señora", "De la abundancia del corazón habla la boca"; "El hermano Guillermo nunca se expresó mal de ella, él es un caballero de verdad"; incluso algunos se preguntaban si era cierto o no lo que decía.
Tanto Ana como Guillermo Maldonado han sido objeto de críticas por su estilo de predicar, el cual consideran que rompe los lineamientos de la Biblia, aunque también cuentan con miles de seguidores que los apoyan.