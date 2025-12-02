Fuerte confesión de exesposa de Guillermo Maldonado sobre su relación

En una supuesta predica compartida por el pastor Will Graham en sus redes sociales, la pastora Ana dijo: "Guillermito me quería matar a mí, y yo a él. Él me quería matar, pero mi vida espiritual, pero le salió el tiro por la culata porque yo: ´la sangre, la sangre dónde estás, te fuiste y no te despediste´", expresó frente al púlpito donde predicaba.