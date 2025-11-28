  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • 28 de noviembre de 2025 a las 07:08 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Al fin llega la luz al final del tunel, todo se ordena en tu vida; los problemas se resuelven.

Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La época de turbulencia en la que vives no será la más adecuada para muchas alegrías con el tema del dinero, más bien vivirás con la necesidad de nadar y guardar la ropa, por lo que pueda suceder.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Los asuntos de la salud serán de bastante importancia estos días porque puedes encontrar sustanciales cambios en su resolución, gracias al final de los tratamientos o al conocimiento de nuevas técnicas que surtirán mejores efectos.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu espíritu aventurero y dinámico se pondrá de manifiesto a la hora de elegir los destinos de tu próxima escapada. Tal vez la familia o los amigos no sigan todas tus iniciativas y debas rebajar un poco tus expectativas.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Recibirás unos ingresos extras que te vendrán muy bien para sanear tus cuentas. En el plano profesional, trata de delegar competencias porque te ves superado por el cúmulo de tareas. Surgirán ciertas reparaciones urgentes en tu domicilio.
Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Gran momento para dar un cambio a tu casa. Es probable que hoy encuentres buenas oportunidades para comprar mobiliario, utensilios o accesorios para el hogar, o simplemente encuentres la disposición de los muebles que buscabas.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Necesitarás mejorar tu comunicación y tu forma de afrontar las demandas de la pareja si quieres seguir con la relación, sobre todo si viajas y conoces gente interesante, porque pueden aparecer los celos.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La verdad, por delante. Durante esta jornada tendrás ocasión de aplicar esta máxima evitando así las típicas complicaciones que se suelen dar cuando, por pereza, desinterés o piedad, soltamos alguna mentira innecesaria.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La tensión puede llegar a atenazarte hoy en tu desempeño laboral o profesional, pero no debes tener motivos para ello. Si logras relajarte, verás que tienes suficientes recursos para sacar adelante todos tus retos.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás en estos momentos el ánimo necesario para probar una nueva dieta que intentará poner freno a tus quilos de más. Tal vez sea la adecuada para solucionar tu problema, siempre que vaya avalada de suficiente experiencia médica.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Garantías de que todo lo que hagas en estos días va a ser bien recibido por todos los que tienes alrededor. No encontrarás críticas feroces ni comentarios despectivos, sin más bien alabanzas y en todo caso diferencias de opinión expresadas en un tono respetuoso.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tal vez el clima o las relaciones personales más cercanas te hagan iniciar el día más huraño y malhumorado que de costumbre; aprovecha este estado de ánimo para hacer limpieza general u organización de ropa y zapatos.

Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu intuición será la clave del éxito en todo lo que te propongas, sobre todo en el plano profesional. Una persona cercana a ti, te va a enamorar y no podrás escapar a su fascinación. Déjate llevar y disfruta de este aluvión de emociones.

Cargar más fotos