Labubu y KPop Demon Hunters destacan en el desfile de Acción de Gracias

Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron este jueves en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, al que pusieron banda sonora artistas como Cynthia Erivo o KPop Demon Hunters. La carroza que transportaba a dos de estas gigantescas figuras, bautizadas como Labubu y Mokoko -el primero de color marrón y el segundo con pelaje rosa y nariz en forma de corazón- se paseó entre las calles de la Gran Manzana bajo el lema 'Friendsgiving in Pop City'