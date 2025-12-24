  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 24 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  24 de diciembre de 2025
  • Agencia EFE
Sin promesas, con mayor autocuidado externo e interno, redescubrimiento y nuevos objetivos, esto le depara el presente segùn el horòscopo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No prometas cosas que luego no puedes cumplir, aunque estés rodeado de un ambiente feliz y festivo. Esta actitud te llevará en un estado de irritabilidad y de profundo desasosiego en pocos días, y debes evitarlo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Deberás iniciar ahora una nueva etapa, en la que, en circunstancias ideales, dedicarás más tiempo a cuidarte, tanto por dentro como por fuera, y eso redundará en beneficios para todos los aspectos de tu vida. No hagas pereza.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Pueden aparecer personas de tu entorno familiar con una tentadora oferta profesional que deberás tener en cuenta para tu futuro. Aunque estarás lleno de dudas, conviene que no te precipites a la hora de tomar decisiones.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Es posible que te llegue en estos días un golpe de desengaño de parte de gente cercana a la que habías idealizado, y que acabará por mostrarte su verdadera cara ante las dificultades que llegan de improviso.

LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy puedes convertir cualquier escenario en una fiesta, porque tu buen humor y predisposición a la felicidad serán contagiosos. Si tienes pareja, cuidado con los celos, porque atraerás más de la cuenta al sexo contrario.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Vivirás una jornada excepcionalmente tranquila, en la que podrás dedicar tiempo a los asuntos que íntimamente más te interesan, y de los que no tendrás que dar cuentas a nadie. Los amigos te llamarán inútilmente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tal vez necesites echar el freno y replantearte tus metas, si no llegas a distinguir hacia dónde debes dirigir tus esfuerzos en unos meses de tu vida que pueden ser cruciales para tu futuro.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque has esperado mucho tiempo la llegada del que crees tu amor definitivo, puede que estés inmerso en un error que no te interesa nada en estos momentos. Explora tus auténticos sentimientos y no te engañes por más tiempo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los pequeños detalles pueden llegar a ser los más importantes. Estarás empeñado en demostrar a lo grande tus sentimientos; una necesidad de ostentación que, sin embargo, puede ser malinterpretada por tu entorno.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Quienes están a tu alrededor valorarán tus decisiones, especialmente en los asuntos domésticos o si tienes hijos. Aprovecharás para dejar establecidas ciertas normas de cara a los días festivos que llegan.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No te cierres ante lo desconocido, y tendrás la posibilidad de ampliar tus conocimientos e incluso viajar y conocer nuevas gentes que te harán cambiar tus presupuestos ante muchas cuestiones de la vida.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No deberías agobiarte por las reuniones familiares es el momento de restablecer lazos y no pensar tanto en los asuntos materiales; algún familiar te dará sorpresas agradables en ese sentido.

