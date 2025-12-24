Así lucen los árboles navideños de los famosos

La Navidad 2025 llegó cargada de brillo, maximalismo y mucha personalidad en las casas de los famosos. Desde bosques completos dentro de mansiones hasta árboles temáticos que cuentan historias, las celebridades volvieron a convertir la decoración navideña en un espectáculo digno de alfombra roja.
Jennifer López compartió un vistazo a su decoración navideña, donde su árbol refleja su estilo clásico, glamuroso y profundamente personal.
La celebridad televisiva, Kim Kardashian volvió a apostar por la estética minimalista sensorial que ha marcado sus últimas Navidades. Este año sorprendió con un pasillo convertido en un bosque de árboles nevados, todos blancos, altos y perfectamente alineados, creando una atmósfera etérea.
La actriz Lindsay Lohan experimentó con lazos de diferentes tamaños, desde miniaturas hasta tamaños extragrandes, es una excelente manera de crear un árbol de Navidad armonioso y divertido.
El cantante canadiense Michael Bublé compartió una decoración clásica y acogedora: un árbol grande, cálido, lleno de luces suaves y ornamentos tradicionales, acompañado de una chimenea encendida que completaba la postal navideña perfecta People.
La actriz y cantante Selena Gómez y el productor y escritor, Benny Blanco, se sumaron a la tendencia de los “multi-árboles”, una de las más fuertes del 2025. En su casa colocaron dos árboles completamente distintos: Uno decorado por ellos mismos y otro más glamuroso diseñado por la reconocida Mindy Weiss.
El actor y comediante Kevin Hart está viviendo el espíritu navideño a lo grande con este árbol enorme que tiene un lazo del mismo tamaño.
El árbol de navidad de esta celebridad televisiva es una oda a la naturaleza y al mundo del lujo. El pino está decorado con luces blancas, eucalipto y flores rojas, creando un ambiente sutil pero elegante en su recibidor.
La cantante Meghan Trainor posa con un árbol de Navidad y un ambiente festivo, acorde con su alegre temática navideña. Esta Navidad estrenó nueva música, como su canción "Holidays" y el sencillo "Gifts for Me".
La actriz y cantante Maribel Guardia ya compartió su majestuoso árbol de Navidad 2025 en sus redes sociales, mostrando su decoración llena de luces, elegancia y su característica sonrisa.
Poncho de Nigris y su familia ya posaron para su foto navideña de 2025, compartiendo una imagen cálida junto a sus hijos Ponchito e Isabella, y su hermano Antonio, publicando un mensaje de unión y paz en su cuenta de Instagram a mediados de diciembre.
Paris Hilton publicó un nuevo video navideño en YouTube junto a sus hijos Phoenix y London. En él se les ve decorando galletas, tomándose fotos con su elf selfie y realizando su tradicional tarjeta navideña.