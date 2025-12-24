Así lucen los árboles navideños de los famosos

La Navidad 2025 llegó cargada de brillo, maximalismo y mucha personalidad en las casas de los famosos. Desde bosques completos dentro de mansiones hasta árboles temáticos que cuentan historias, las celebridades volvieron a convertir la decoración navideña en un espectáculo digno de alfombra roja.

Jennifer López compartió un vistazo a su decoración navideña, donde su árbol refleja su estilo clásico, glamuroso y profundamente personal.