Así lucen los árboles navideños de los famosos

Desde bosques completos dentro de mansiones hasta árboles temáticos que cuentan historias, las celebridades volvieron a convertir la decoración navideña en un espectáculo.

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 08:56 -
  • Redacción web
La Navidad 2025 llegó cargada de brillo, maximalismo y mucha personalidad en las casas de los famosos. Desde bosques completos dentro de mansiones hasta árboles temáticos que cuentan historias, las celebridades volvieron a convertir la decoración navideña en un espectáculo digno de alfombra roja.

Jennifer López compartió un vistazo a su decoración navideña, donde su árbol refleja su estilo clásico, glamuroso y profundamente personal.

 Foto: Instagram:@Jlo
La celebridad televisiva, Kim Kardashian volvió a apostar por la estética minimalista sensorial que ha marcado sus últimas Navidades. Este año sorprendió con un pasillo convertido en un bosque de árboles nevados, todos blancos, altos y perfectamente alineados, creando una atmósfera etérea.

 Foto: Instagram:@kimkardashian
La actriz Lindsay Lohan experimentó con lazos de diferentes tamaños, desde miniaturas hasta tamaños extragrandes, es una excelente manera de crear un árbol de Navidad armonioso y divertido.

 Foto: Instagram:@lindsaylohan
El cantante canadiense Michael Bublé compartió una decoración clásica y acogedora: un árbol grande, cálido, lleno de luces suaves y ornamentos tradicionales, acompañado de una chimenea encendida que completaba la postal navideña perfecta People.

 Foto: Instagram:@michaelbuble
La actriz y cantante Selena Gómez y el productor y escritor, Benny Blanco, se sumaron a la tendencia de los “multi-árboles”, una de las más fuertes del 2025. En su casa colocaron dos árboles completamente distintos: Uno decorado por ellos mismos y otro más glamuroso diseñado por la reconocida Mindy Weiss.

 Foto: Instagram:@selenagomez
El actor y comediante Kevin Hart está viviendo el espíritu navideño a lo grande con este árbol enorme que tiene un lazo del mismo tamaño.

 Foto: Instagram:@kevinhart4real
El árbol de navidad de esta celebridad televisiva es una oda a la naturaleza y al mundo del lujo. El pino está decorado con luces blancas, eucalipto y flores rojas, creando un ambiente sutil pero elegante en su recibidor.

 Foto: Instagram:@khloekardashian
La cantante Meghan Trainor posa con un árbol de Navidad y un ambiente festivo, acorde con su alegre temática navideña. Esta Navidad estrenó nueva música, como su canción "Holidays" y el sencillo "Gifts for Me".

Foto: Instagram:@meghantrainor
La actriz y cantante Maribel Guardia ya compartió su majestuoso árbol de Navidad 2025 en sus redes sociales, mostrando su decoración llena de luces, elegancia y su característica sonrisa.

 Foto: Instagram:@maribelguardia
Poncho de Nigris y su familia ya posaron para su foto navideña de 2025, compartiendo una imagen cálida junto a sus hijos Ponchito e Isabella, y su hermano Antonio, publicando un mensaje de unión y paz en su cuenta de Instagram a mediados de diciembre.

Foto: Instagram:@ponchodenigris
Paris Hilton publicó un nuevo video navideño en YouTube junto a sus hijos Phoenix y London. En él se les ve decorando galletas, tomándose fotos con su elf selfie y realizando su tradicional tarjeta navideña.

 Foto: Instagram:@parishilton
