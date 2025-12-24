Supremo asegura que se convertirá en el MrBeast hondureño y dará casas

El creador de contenido Supremo está ejecutando su plan de acciones sociales para esta época decembrina, con lo cual agradece a su público y demás por el apoyo mostrado durante el 2025, así como en sus inicios.
Con cientos de canastas navideñas, el hondureño ha regalado cientos de canastas navideñas a familias de escasos recursos en diferentes puntos de la zona norte del país.
Según lo mostrado en su directo de YouTube, Supremo llenó un camión con canastas surtidas con productos básicos para las familias locales, que fueron entregadas personalmente por el influencer.
El catracho contó con la ayuda de un gran equipo, quienes compraron, armaron, movilizaron y entregaron las canastas navideñas. Vale resaltar que esta acción también fue realizada por Milagro Flores hace menos de una semana, en sectores vulnerables de Tegucigalpa. "Milly", que ha sido vinculada sentimentalmente con Supremo.
Pero eso no fue todo, Supremo también regaló teléfonos de último modelo y televisores mediante dinámicas en sus redes sociales, las cuales sorteó públicamente.
"Ya no voy a regalar canastas, voy a regalar billete, viejo", expresó el creador de contenido, que agregó que también donará casas.
Algunos usuarios que comentaron su publicación aseveraron que es solo una frase vacía para monetizar, mientras otros consideran que con lo que gana en redes sociales más el patrocinio que puede conseguir, los donativos serán una realidad.
MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es un creador de contenido, empresario y filántropo estadounidense famoso por sus videos virales de YouTube que presentan desafíos extremos, retos masivos y regalos con grandes sumas de dinero. Es el youtuber con más suscriptores del mundo.