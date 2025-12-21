Horóscopo de hoy, 21 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Hoy podrías recibir buenos consejos: los astros te recomiendan que los escuches atentamente y ponlos en prácticamente.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Disfrutarás de momentos muy felices con la familia, contarás con el apoyo que necesitas en cada momento. Si vas a salir de viaje, trata de buscar algo de tiempo para una escapada romántica. Alguien lo estará esperando con ilusión.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu afán de protección a los seres queridos puede llevarte también a un exceso de generosidad, que incluso puede ser mal entendida por mentes no tan blancas como la tuya.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Procura implicarte más en tus relaciones sentimentales si no quieres que alguien pueda salir herido. Mide tus palabras antes de iniciar discusiones con personas a las que quieres, aunque pienses que tienes motivos para estar tenso y enfadado.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Cuidado con los gastos superfluos que pueden afectar a tu economía, ya que se avecinan algunos recortes en tu fuente de ingresos o gastos extraordinarios en estas fechas. Nada que no puedas solventar con un poco de esfuerzo extra.
LEO (23 julio - 22 agosto). Algo en tu interior te dice que las cosas no van bien en el amor. Tienes un nudo dentro de ti y quieres actuar antes de que sea más fuerte. Las consecuencias al desatarlo van a ser las mismas, pero puede que la solución esté más cerca.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los planetas han querido que en este día sea bastante relevante en tu vida todo lo relacionado con el hogar. De una u otra forma, tu casa o lugar de residencia acabará por afectar a tu trabajo o viceversa, de manea que afrontarás cambios significativos en este terreno.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Las emociones estarán hoy a flor de piel. Si acabas de iniciar una relación sentimental, deberías dejarla reposar, esquivar los nervios y centrarte en las personas que seguro están contigo en todo momento.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Problemas con la familia si continúan inmiscuyéndose en tu vida privada. Antes que seguir la cuerda a algún familiar, deberían estar los sentimientos de tu pareja, así es que tendrás que poner freno a la situación.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te encontrarás con la disconformidad de las personas que te rodean a la hora de poner en marcha un nuevo proyecto personal. No fuerces las cosas y deja que el tiempo confirme tus decisiones. Te sentirás agotado cuando llegue la noche.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu atractivo personal estará hoy muy por encima de la media en las reuniones sociales o de amigos a las que acudas, pero ten cuidado porque puedes despertar envidias que te traerán problemas en breve tiempo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu relación de pareja pasa por momentos delicados y debes emplearte a fondo para recuperar las emociones perdidas. Lo conseguirás si te implicas emocionalmente y te sinceras con la persona amada. Saldréis muy reforzados de la experiencia.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu cuerpo te pide tranquilidad y sosiego para recuperarse de tanta actividad durante la semana. Pero tus ganas de salir y de ver a amigos no van a permitirte el lujo del descanso, lo notarás enseguida.