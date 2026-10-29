De fantasmas a asesinos: las series de terror para un maratón este 31 de octubre

Este Halloween prepara las palomitas, apaga las luces y alista todo para disfrutar de un maratón lleno de suspenso y terror. Desde espectros sobrenaturales hasta asesinos en serie, Netflix y HBO Max tienen las historias que te harán no moverte de tu sillón. Estas son las 10 de series que no pueden faltar en tu lista para este 31 de octubre:
Marianne/Netflix: La serie trata sobre una escritora que descubre que los terribles monstruos y las brujas que atormentan sus sueños cobran vida para aterrorizar a su pueblo natal. Si la ves, tendrás que dormir con la luz encendida.
Archivo 81 / Netflix: Esta serie trata sobre cultos satánicos y grabaciones caseras. Cuenta la historia de un archivero que acepta restaurar unas videocintas dañadas de 1994, grabadas por una estudiante que investigaba un edificio. A medida que repara el material, descubre la existencia de un culto demoníaco y se da cuenta de que la entidad que aparece en los videos lo está acechando en el presente.
Misa de medianoche/Netflix: La serie se desarrolla en una isla pesquera aislada, donde la llegada de un misterioso sacerdote trae consigo «milagros» inexplicables. Sin embargo, detrás de estos prodigios se ocultan una criatura sedienta de sangre y una pesadilla de fanatismo religioso.
Algo terrible está a punto de suceder/Netflix: En esta serie, una novia presiente que algo macabro ocurrirá el día de su boda, convirtiendo la celebración y los secretos familiares en una sangrienta cacería. Es estrés y adrenalina pura: no podrás despegar los ojos de la pantalla ni un segundo.
La maldición de Hill House/Netflix: La serie trata sobre cinco hermanos que crecieron en una de las mansiones embrujadas más famosas de EEUU. Años después, una nueva tragedia los obliga a reencontrarse con los espectros de su infancia. La serie te dejará mirando el fondo de cada escena.
Bajo la superficie/Netflix: Ideal para los amantes del terror ambiental y de los monstruos que acechan en pueblos aislados. La serie trata sobre una comunidad costera cuya rutina diaria se transforma en angustia cuando una criatura milenaria comienza a acechar a sus habitantes desde el agua, desencadenando una ola de paranoia y violencia.
La historia de Ed Gein/Netflix: Perfecta para los amantes de las series sobre asesinos en serie. Esta producción reconstruye la mente y los horripilantes crímenes del asesino que inspiró clásicos del cine como Psicosis y La matanza de Texas, mientras explora el lado más macabro de la naturaleza humana.
La chica enmascarada/Netflix: La serie trata sobre una mujer que oculta su identidad detrás de una máscara en internet, pero termina envuelta en una espiral de obsesión, venganza y sangrientos asesinatos en serie.
IT: Bienvenido a Derry/HBO Max: La serie está ambientada en los años 60 y explora los orígenes de la maldición que azota al pueblo de Derry, así como la forma en que la macabra entidad que adopta la apariencia de Pennywise comenzó a aterrorizar y cazar a los niños de la comunidad.
From/HBO Max: Si aún no la has empezado, te estás perdiendo una de las mejores series de suspenso y terror. La historia gira en torno a un pueblo maldito del que es imposible escapar. Durante el día, sus habitantes intentan mantener la cordura, mientras que, por la noche, crueles criaturas con rostro humano emergen del bosque para engañarlos y masacrarlos.