Daddy Yankee cumple 50 años: de 'jefe' del reguetón a artista cristiano

Eso fue en la sala de la casa de Playero. Usando el aumentativo del reguetón, algo diferente, pero con la influencia de Panamá y la matriz de Jamaica. Después fuimos poco a poco con la salsa, el vallenato, el merengue, entre otros", contó en aquel momento. En dicha cita musical, Daddy Yankee afirmó que siempre tuvo la visión de que el género urbano, del cual se autoproclama 'El jefe', iba a conquistar el mundo entero.