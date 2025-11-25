Cardi B convierte su cordón umbilical en una lujosa joya

Cardi B encontró una manera tan peculiar como simbólica de celebrar la llegada de su cuarto hijo —el primero junto a su novio, el jugador de la NFL Stefon Diggs— y, como era de esperarse, lo hizo con un gesto tan extravagante como emotivo.
La rapera de 33 años decidió transformar una parte del cordón umbilical de su bebé en una pieza bañada en cromo dorado, un recuerdo permanente que marca el inicio de esta nueva etapa familiar.
La empresa Mommy Made Encapsulation compartió en Instagram un video mostrando el proceso para crear la inusual pieza, que inicia deshidratando el cordón y dándole forma de corazón antes de sumergirlo en el baño dorado.
Según el sitio web de la compañía, este “Recuerdo del cordón umbilical” cuesta 50 dólares y es uno de los servicios más solicitados por madres que desean conservar un fragmento simbólico del nacimiento.
También ofrecen la “Encapsulación de Placenta”, un servicio de 500 dólares que convierte la placenta en cápsulas para apoyar la recuperación posparto.
Además, Cardi B pidió un “placenta print”, una impresión artística de la placenta, otro de los servicios populares entre las celebridades que buscan vivir una experiencia posparto más personalizada.
“La primera conexión entre una madre y su bebé es el cordón umbilical... crear este recuerdo siempre es un honor, pero hacerlo para Cardi y su bebé de nuevo significa mucho para nosotros”, escribió la empresa en la publicación.
El gesto llega pocos días después de que Cardi compartiera las primeras fotos de su recién nacido, cuyo nombre aún no revela, en Instagram. En una de las imágenes aparece abrazándolo mientras el pequeño duerme con un mameluco de los New England Patriots, un guiño directo a Diggs.
La publicación también mostró una tierna imagen familiar tomada en la sala del hospital y un primer plano del bebé con su atuendo deportivo. En el pie de foto, la rapera escribió “11/4”, confirmando la fecha de nacimiento.
Cardi anunció su embarazo el 17 de septiembre en CBS Mornings, donde expresó su emoción por este nuevo bebé junto a Diggs, con quien mantiene una relación discreta desde 2024. Para ella, el hermetismo fue intencional: revelarlo solo cuando estuviera lista y segura de que todo marchaba bien.