Ariana Grande se defiende de las críticas por su apariencia física

Ariana Grande volvió a alzar la voz contra los comentarios sobre su cuerpo, subrayando lo dañinos que pueden ser

Ariana Grande volvió a pronunciarse sobre los comentarios que surgieron tras la gira de prensa de Wicked: For Good, donde muchos opinaron sobre su aspecto físico.
La artista recuperó un fragmento de una entrevista que dio en 2024, compartiéndolo recientemente en Instagram como una forma de recordar el impacto de la humillación corporal.
En el clip, la cantante lamentó que, desde muy joven, ha vivido bajo la lupa pública. “He sido analizada como si estuviera en un laboratorio desde los 16 años”, afirmó.
Grande explicó que durante más de una década ha recibido críticas de todo tipo, señalando que, incluso cuando intenta corregir algo, surgen nuevos señalamientos.
La actriz de Wicked aseguró que la presión mediática comenzó en plena adolescencia, una etapa que considera muy vulnerable para enfrentar ese nivel de escrutinio.
También reconoció que la sociedad ha normalizado comentar el físico de los demás, algo que considera dañino sin importar la persona o el entorno.
Para ejemplificarlo, mencionó que incluso comentarios que parecen inofensivos, como los de un familiar en una cena, pueden resultar hirientes y generar inseguridad.
La intérprete remarcó que existe una extraña “comodidad” para juzgar cuerpos ajenos, lo cual calificó como un comportamiento peligroso y profundamente invasivo.
Grande contó que, en su caso, ha logrado sobrellevar esa presión gracias a un sólido círculo de apoyo que refuerza su autoestima y la ayuda a ignorar el ruido externo.
Dirigiéndose a quienes enfrentan situaciones similares, recomendó aplicar límites claros, incluso si eso significa bloquear personas o eliminar aplicaciones.
La cantante cerró su mensaje con una reflexión: “Cuídense. Nadie tiene derecho a opinar sobre su cuerpo”, esto refleja su llamado a la empatía y respeto.
