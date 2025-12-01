“Me sentí como delincuente”: Yeimi Licona expone inconveniente al votar

Yeimi Licona es la prometida de Shin Fujiyama, con quien tiene una hija llamada Sofía Fujiyama Cardona nacida en enero del 2025.
La joven hondureña aseguró sentirse enojada solo un breve momento después de haber votado. Licona viajó desde El Progreso a San Pedro Sula para ejercer su derecho al voto.
Al comienzo todo fluyó tranquilo, aunque Yeimi dijo que no le advirtieron sobre que era prohibido tomar fotografías dentro del lugar de votación, lo cual tenía pensado hacer.
La joven se excusó diciendo que vio a sus amigos subiendo fotografías de sus papeletas electorales, con el fin de mostrar por quién habían votado. "Pensé que era normal". Al intentar tomar la fotografía, las encargadas de la mesa electoral alertaron sobre la acción de Yeimi: "Empezó un solo relajo, me quitaron mi identidad y me dijeron que hasta las 5 de la tarde me la iban a dar".
La prometida del influencer Shin Fujiyama expresó que su intención con la foto era mostrársela a su pareja porque ya habían acordado eso: "Como familia ya habíamos dicho por quién votar, entonces yo quería mostrarles que cumplí".
Shin no puede votar y de su familia Yeimi era quien se encargaría de hacerlo por los candidatos políticos ya predilectos. Incluso, la joven dijo que llegó la policía y que las encargadas de la Junta Receptora de Votos (JRV) estaban revueltas.
"Habían dos muchachas de la mesa que me ayudaron mucho, y de verdad que se los agradezco. Licona asegura que los agentes policiales la tranquilizaron y le dijeron que ella es "una persona tranquila y no quería la foto para molestar en redes sociales".
En un tono todavía nervioso, la hondureña dijo que sintió como delincuente, ya que rápidamente llegó la policía y gente que estaba cerca del lugar. "Hay personas que han hecho peores cosas", afirmó.
"Yo estaba tranquila, si hice algo malo está bien, yo lo acepto. Dejo mi identidad y que mi hermana me la traiga porque yo vengo desde El Progreso. ", complementó. Su identidad se le devolvió, según comentó en un video compartido en su Facebook.
Finalmente, Yeimi Licona escribió un comentario dentro de su mismo video, en el que asegura que sí logró votar, aunque donde uno firma como votante no lo hizo ella, sino la muchacha que le tenía su identificación, quien le "falsificó" su firma. Vale resaltar que una de las restricciones más importantes al momento de ejercer el sufragio es no ingresar a la cabina de votación con teléfonos celulares, cámaras u otros dispositivos electrónicos. El objetivo es proteger el voto secreto y evitar cualquier intento de fotografiar o compartir la papeleta.