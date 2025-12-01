“Me sentí como delincuente”: Yeimi Licona expone inconveniente al votar

Finalmente, Yeimi Licona escribió un comentario dentro de su mismo video, en el que asegura que sí logró votar, aunque donde uno firma como votante no lo hizo ella, sino la muchacha que le tenía su identificación, quien le "falsificó" su firma. Vale resaltar que una de las restricciones más importantes al momento de ejercer el sufragio es no ingresar a la cabina de votación con teléfonos celulares, cámaras u otros dispositivos electrónicos. El objetivo es proteger el voto secreto y evitar cualquier intento de fotografiar o compartir la papeleta.