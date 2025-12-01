Danilo Carrera celebra la graduación de su hermano en Zamorano

Su madre Elsa Huerta de Carrera no dudó en expresar su orgullo en redes sociales, donde presentó a su hijo como “el más aplaudido por sus compañeros”. "Les presento al Ingeniero Agrónomo Juan Xavier Carrera Huerta , el más aplaudido por sus compañeros. Gracias Señor mío y Dios mío, por bendecirnos con otro Ingeniero Zamorano."