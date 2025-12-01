Danilo Carrera celebra la graduación de su hermano en Zamorano

El actor ecuatoriano Danilo Carrera volvió a ser noticia, esta vez no por sus proyectos televisivos, sino por un emotivo viaje familiar.
El galán de telenovelas arribó a Honduras para acompañar a su hermano menor en un día que marcará su vida profesional: su graduación en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.
La ceremonia se realizó en el campus de Zamorano, ubicado en el departamento de Francisco Morazán, donde se celebró los actos de graduación. Entre los graduados destacó Juan Xavier Carrera Huerta, hermano del actor, quien recibió el título de Ingeniero agrónomo.
Danilo, quien recientemente fue presentador en la 74ª edición de Miss Universo, realizada en Tailandia, aprovechó su agenda para viajar a Honduras y compartir este logro familiar.
Su madre Elsa Huerta de Carrera no dudó en expresar su orgullo en redes sociales, donde presentó a su hijo como “el más aplaudido por sus compañeros”. "Les presento al Ingeniero Agrónomo Juan Xavier Carrera Huerta , el más aplaudido por sus compañeros. Gracias Señor mío y Dios mío, por bendecirnos con otro Ingeniero Zamorano."
La presencia del artista en Zamorano no pasó desapercibida. Estudiantes, familiares y seguidores aprovecharon para saludarlo y tomarse fotografías, confirmando que su carisma traspasa fronteras. En la foto está acompañado del rector de la Escuela Agrícola Panamericana, Jeffery P. Cohen.
Carrera se mostró cercano y sonriente, disfrutando del ambiente festivo característico de las ceremonias de graduación. Fue invitado de honor de la promoción de graduados y estuvo sentado junto al rector y otras autoridades de Zamorano durante lo actos.
El evento académico reunió a autoridades, representantes de organismos internacionales y familiares de los graduandos, convirtiéndose en una verdadera fiesta multicultural. En este contexto, la familia Carrera Huerta celebró con entusiasmo el esfuerzo y dedicación de Juan Xavier. En laimgaen, foto del anillo ed graduación de Juan Xavier Carrera Huerta.
Danilo, conocido por su participación en producciones como Pasión y Poder y Vencer la Ausencia, resaltó la importancia de apoyar a la familia en momentos clave. “Este es un logro que merece ser celebrado en grande”, compartió en sus redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron con mensajes de felicitación.
La visita del actor también puso a Honduras en la agenda de la farándula internacional, pues medios ecuatorianos y hondureños reseñaron su presencia en Zamorano. También redes sociales Danilo fue captado en distintos lugares de la ciudad de Comayagua departiendo con su familia y atendiendo con amabilidad a las fans que lo reconocieron.