Adal Ramones confirma el fin de la gira “Enrollados” de Otro Rollo

Lo que se anunciaba como uno de los regresos más emblemáticos de la televisión mexicana terminó sin concretarse. La gira “Enrollados”, que buscaba reunir nuevamente a los rostros más recordados de “Otro Rollo”, fue cancelada de forma definitiva antes de su estreno, dejando una mezcla de decepción y nostalgia entre los seguidores del programa.
La confirmación llegó a través de un comunicado extenso y cargado de emociones publicado por Adal Ramones en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, el comediante y conductor reconoció el duro impacto que tuvo la decisión tanto en él como en el equipo involucrado en el proyecto.
"Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva", escribió Ramones, dejando claro que el cierre del proyecto no fue una determinación sencilla y que implicó un desgaste personal considerable.
El conductor explicó que, pese a múltiples intentos por salvar el tour, el cansancio físico y emocional acumulado terminó por hacer inviable su continuidad. Aun así, aclaró que el problema nunca estuvo relacionado con el contenido artístico ni con la entrega del elenco.
De hecho, detalló que el espectáculo estaba prácticamente listo. Contaban con música original, temas creados especialmente para los Vázquez Boys y lecturas de guion exitosas con los participantes. "Todo estaba pensado para llevarles un gran espectáculo de comedia; en ese aspecto, lo teníamos completamente trabajado y resuelto", aseguró.
El punto más delicado del comunicado surgió cuando Ramones se refirió directamente a las empresas responsables de la organización. Aunque reconoció que estas han trabajado con artistas internacionales como Bad Bunny y Luis Miguel, admitió que en esta ocasión se cometieron errores que afectaron gravemente el desarrollo del proyecto.
"Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido", sentenció el creador del concepto.
Ante la molestia del público, Adal Ramones subrayó que su principal preocupación es el dinero de los asistentes que ya habían comprado boletos. "Hoy mi mayor preocupación es que la compañía boletera cumpla y devuelva, en tiempo y forma, el dinero invertido por cada asistente", afirmó, indicando que las empresas se comprometieron a realizar los reembolsos correspondientes.
El comunicado cerró con una disculpa directa a los seguidores que esperaban revivir la experiencia de “Otro Rollo” en vivo, calificando este episodio como uno de los más agridulces de su carrera artística, que ya supera las tres décadas.
Sin embargo, la cancelación de “Enrollados” también estuvo marcada por una crisis interna. El proyecto comenzó a debilitarse tras la salida de dos integrantes clave: Gaby Platas y Eduardo España, quienes hicieron públicos desacuerdos relacionados con temas contractuales y organizativos.
Gaby Platas explicó que decidió abandonar la gira luego de detectar irregularidades en la planeación, especialmente por la falta de comunicación con los productores. Señaló que los cambios de agenda se notificaban con muy poca anticipación, mientras que públicamente se afirmaba que todo el elenco estaba de acuerdo, situación que calificó como incorrecta. “Lamento profundamente lo ocurrido”, expresó.
En el caso de Eduardo España, el actor aclaró que su contrato había vencido y que, tras revisar las nuevas fechas con su abogado, optó por no continuar debido a compromisos laborales previamente adquiridos. “Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira”, señaló.
Ante la ola de versiones, Yordi Rosado también se pronunció. A través de sus redes sociales, expresó respaldo a sus compañeros y al público, informando que solicitó a sus abogados revisar el caso. “Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo... Lamento profundamente lo ocurrido”, escribió, mientras los seguidores permanecen atentos a información oficial sobre los reembolsos.