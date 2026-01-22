Adal Ramones confirma el fin de la gira “Enrollados” de Otro Rollo

En el caso de Eduardo España, el actor aclaró que su contrato había vencido y que, tras revisar las nuevas fechas con su abogado, optó por no continuar debido a compromisos laborales previamente adquiridos. “Mi contrato está vencido y revisado por mi abogado y quiero comunicarles que por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esa gira”, señaló.