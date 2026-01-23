Horóscopo de hoy, 23 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Vigila los cambios de humor, puedes tener conflictos con tus amistades o familia.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy vivirás una montaña rusa emocional en la que se mezclará constantemente lo material con las emociones. Una sorpresa fuerte va a desestabilizar a los que tienes alrededor, pero tú siempre con tu caparazón a cuestas, no dejas que nada altere tu equilibrio emocional.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Debes ser flexible y adaptarte a los nuevos cambios profesionales. Te conviene ponerte al día en todos los temas que puedan interesarte. A nivel personal, vas a encontrarte con una sorpresa muy agradable.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Se inicia una racha de discusiones profesiones que pueden llevar a cambios radicales. Las turbulencias van a extenderse a otros planos de tu vida, en los que no podrás deshacerte de esos nubarrones.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes ocupar la mayor parte del tiempo en repasar la contabilidad familiar, ya que puede haber surgido un problema económico. En el trabajo, momentos de incertidumbre por un problema que puedes haber ocasionado sin darte cuenta.
LEO (23 julio - 22 agosto). Sentirás hoy más que nunca el apoyo de las personas que más quieres. En momentos adversos, lo mejor es estar rodeado de amigos que te entienden y procuran apoyar tu causa. Recibirás una llamada de alguien especial.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás iniciativa en los negocios y en todo lo relacionado con tu carrera profesional o de estudios. Disfrutas de un gran momento emocional y sentimental que ayudará a mejorar todas tus relaciones. Vivirás una fase de auténtica plenitud.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Debes ser cauteloso y estar preparado para los acontecimientos imprevistos. No debes confiar a ciegas en el destino, pero tampoco dejarte llevar ciegamente por personas a las que normalmente te entregas. Será momentos para tomarse las cosas con calma.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hoy tu trabajo se convierte en un campo de batalla en el que todo el mundo quiere vencer. Nadie quiere ceder un ápice en sus posiciones ni reconocer errores, y aflorarán rencillas soterradas. Si no quieres salir perjudicado, tendrás que actuar con calma e inteligencia.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás salir del carril de la rutina en el apartado laboral, no será un problema de más o menos ingresos, sino de saber a ciencia cierta que han llegado a un tope, y que tienen que hacer algo para superarlo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). De pronto descubrirás que la discusión que viviste recientemente tiene más trascendencia de lo que pensabas; tómate un buen café y piensa despacio en cómo puedes solucionarlo, seguramente con bastante más diálogo del que hubo en aquéllos momentos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Quizás tu salud no se encuentra en el mejor de lo momentos, y se notará enseguida. En el trabajo sentirás que te falta iniciativa y creatividad, y en casa no tendrás mucho ánimo para solucionar algunos de los problemas cotidianos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Vas a recibir críticas que no te van a gustar sobre tu trabajo o sobre alguna cuestión académica; intenta asumir positivamente los comentarios porque pueden resultar muy útiles en un futuro. Aprovecha el momento para aclarar dudas.