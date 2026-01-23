Horóscopo de hoy, 23 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy vivirás una montaña rusa emocional en la que se mezclará constantemente lo material con las emociones. Una sorpresa fuerte va a desestabilizar a los que tienes alrededor, pero tú siempre con tu caparazón a cuestas, no dejas que nada altere tu equilibrio emocional.