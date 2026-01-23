La moda, el cine y sus musas lloran al "grandioso Valentino" en su último adiós

Hathaway, Ford, Donatella Versace, Anna Wintour o las españolas Abascal y Nadal fueron algunos de los rostros que asistieron a las exequias del gran referente de la alta costura italiana, en una ciudad que lo acogió y lo despidió como a uno de los suyos.Vestidas de negro, algunas como la actriz estadounidense Hathaway, entraron llorando en la iglesia de la capital dedicada a los funerales de grandes personalidades.