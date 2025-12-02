Roberto Contreras revela última charla con Orinson Amaya y destapa increíble confesión

"Con Orinson tenemos que celebrar la vida y los goles del Marathón, su buen humor y el gran trato que tuvo como ser humano. Era un hombre amable y sonriente, emprendedor y que ante los retos no se arrugaba, luchaba para salir adelante", fue otro de las declaraciones de Roberto Contreras en referencia al empresario que murió la mañana del lunes 1 de diciembre del 2025.