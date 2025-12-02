Roberto Contreras revela última charla con Orinson Amaya y destapa increíble confesión

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, se sumó a las muestras de pesar por la repentina muerte de Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón.
Orinson Amaya falleció la mañana del lunes 1 de diciembre en una clínica de San Pedro Sula tras sufrir un paro cardíaco. El presidente del Marathón contaba con 52 años de edad.
Orinson Amaya está siendo velado en la Funeraria Jardines del Recuerdo en San Pedro Sula en donde muchas personas han llegado para brindarle mucho apoyo a los familiares del exempresario y presidente del Marathón.
Uno de los cientos de personas que ha llegado a la funeraria ha sido Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula que está por ser reelecto de la capital industrial de Honduras.
El alcalde Roberto Contreras a lo largo de los últimos años mantuvo una gran amistad con Orinson Amaya por lo que en varias ocasiones el expresidente del Marathón compartió con el político en diversos eventos deportivos.
En plena funeraria donde descansa el cuerpo de Orinson Amaya, el alcalde Roberto Contreras charló con Diario LA PRENSA sobre su amistad con el presidente del Marathón y sorprendió al final con una confesión.
"La ciudad de San Pedro Sula está de luto, hemos perdido a un gran ciudadano, el Marathón perdió a su presidente", comenzó diciendo el alcalde Roberto Contreras en la funeraria donde está siendo velado Orinson Amaya.
"Con Orinson tenemos que celebrar la vida y los goles del Marathón, su buen humor y el gran trato que tuvo como ser humano. Era un hombre amable y sonriente, emprendedor y que ante los retos no se arrugaba, luchaba para salir adelante", fue otro de las declaraciones de Roberto Contreras en referencia al empresario que murió la mañana del lunes 1 de diciembre del 2025.
En charla con Diario LA PRENSA, Roberto Contreras reveló que conversó con Orinson Amaya durante la madrugada del lunes, horas antes precisamente de su fallecimiento.
"A la una de la mañana estaba conversando con Orinson, nos acostamos tarde por el tema de las elecciones. Su Marathón era una pasión, definitivamente que la ciudad de San Pedro Sula está triste", lamentó Roberto Contreras.
Roberto Contreras reveló que en una de las últimas reuniones que tuvo con Orinson Amaya, surgió la idea por medio de Manuel Keosseián de que él fuera en unos años más adelante presidente de Honduras y el empresario alcalde de San Pedro Sula.
"Orinson Amaya iba a convertirse en alcalde de San Pedro Sula", fue la gran confesión de Roberto Contreras sobre el empresario del Marathó que falleció la mañana del lunes 1 de diciembre.
Orinson Amaya junto a otros personajes históricos del Marathón visitó hace unas semanas al alcalde Roberto Contreras y su esposa con motivos de los 100 años de Fundación del cuadro verdolaga.