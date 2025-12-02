Real España sorprende: fotos del gran gesto en memoria de Orinson Amaya

Orinson Amaya falleció este lunes 1 de diciembre y distintas personalidades se han hecho presentes en el velatorio. El Real España asistió este martes a presentar sus condolencias.
El plantel de Real España llegó hoy en la mañana para mostrar su solidaridad ante el fallecimiento del presidente de Marathón.
Los aurinegros dejaron la rivalidad en la cancha y mostraron sus respetos ante el duro momento que vive la institución verdolaga.
Elías Burbara, presidente de Real España, encabezó la delegación aurinegra en el lugar del velorio.
Burbara mostró su solidaridad y recordó que antes de los clásicos sampedranos siempre habló Orinson Amaya.
Jeaustin Campos, técnico de Real España, acompañando a la familia de Orinson Amaya.
Doña Estelina Madrid, madre de Orinson Amaya, recibió a la delegación de Real España.
El plantel aurinegro le hizo el pasillo frente al ataúd donde se encuentran los restos mortales de Orinson Amaya.
La familia de Orinson Amaya junto a Rolin Peña recibieron a la directiva de Real España.
Elías Burbara destacó: "Impactado por la noticia, logramos entablar buena relación entre los clubes. Se nos va una gran persona y dirigente en la Liga Nacional. Tuvo mi admiración, levantó al club en días de crisis, fue un ejemplo a seguir".
Elías Burbara: "Disfrutamos los clásicos, estuvimos en comunicación antes y después, colaboramos en lo que pudimos. Todo fue muy cordial, se va y queda un gran vacío".
