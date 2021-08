Hondureñas y colombianas ponen el ambiente en New Jersey para el Olimpia - Motagua

Lindo ambiente se vive en Nueva Jersey de cara al clásico capitalino.

01.08.2021 /

1/18

Hondureños y colombianos ponen el ambiente en Nueva Jersey ya que este domingo se enfrentan Olimpia vs Motagua y América de Cali vs Independiente de Medellín. La belleza de las chicas no podía faltar. Fotos Edwin Romero.