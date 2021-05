Loki: Todo lo que se sabe de la nueva la serie de Marvel para Disney+

"Loki", la nueva serie de Marvel se estrenará el 9 de junio en la plataforma de streaming.

19.05.2021

Disney+ estrenará el 9 de junio 'Loki', la nueva serie de Marvel que tomará el relevo a 'Wandavision' y la reciente 'The Falcon and the Winter Soldier'.