Conozca a las 7 directoras nominadas al premio Óscar

Aunque Kathryn Bigelow es la única mujer que ha ganado como Mejor Directora en los premios de La Academia, este año la posibilidad aumenta con Chloé Zhao y Emerald Fennell

18.04.2021

1/7

CHLOÉ ZHAO

La directora de origen chino ha sobresalido en el cine independiente de Estados Unidos. Estudió en Londres y después se mudó a Los Ángeles donde terminó la preparatoria. Su preparación en cine la obtuvo en la New York University Tisch School of Arts.

Su currículum es corto, pero ha sido destacado desde el principio. Su ópera prima, “Songs My Brothers Taught Me” (2015), sobre la relación de unos hermanos nativo-americanos, se presentó en el Festival de Cine de Sundance. Con su segunda cinta, “The Rider” (2017), recibió nominaciones a los Independent Spirit Awards. “Nomadland”, su historia sobre una mujer nómada, le ha dado la atención internacional.