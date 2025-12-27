¿Cuáles son las películas más taquilleras del 2025?

Con millones de dólares recaudados, estas películas lograron colarse en el top 10 de las más taquilleras, según Box Office Mojo (sitio web que rastrea sistemáticamente los ingresos de taquilla de las películas a nivel mundial). Las películas animadas conforman los primeros tres lugares, ¿cuáles crees que son?
10. "Mission Impossible: The Final Reckoning" - La película ha recaudado aproximadamente 600 millones de dólares a nivel mundial, superando su considerable presupuesto, pero generando debate sobre su rentabilidad ya que se necesitaron alrededor de 400 millones de inversión.
9. "Superman" - Esta película de James Gunn fue un gran éxito de taquilla, recaudando 616 millones de dólares a nivel mundial y superando los $300 millones en la taquilla doméstica en Estados Unidos, posicionándose como una de las películas más taquilleras del año.
8. "F1: The Movie" - Protagonizada por Brad Pitt y producida por Lewis Hamilton, fue un gran éxito de taquilla en 2025, recaudando 631 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como un éxito para Apple.
7. "How to Train Your Dragon" - Con la película original de 2010 superando los 494 millones de dólares mundialmente, y la adaptación live-action de 2025 acumulando 636 millones a fines de 2025, convirtiéndose en la entrega más taquillera de la saga hasta la fecha. Ambas películas, junto con sus secuelas, han sido grandes éxitos de taquilla, consolidando a la franquicia como una de las más rentables de DreamWorks.
6. "Demon Slayer: Infinity Castle" - Esta película ha recaudado 664 millones de dólares con una inversión muy baja de apenas 25 millones, lo cual deja ganancias netas muy altas. Rompió récords para el anime en mercados clave como Norteamérica.
5. "Jurassic World: Rebirth" - Fue un gran éxito de taquilla en 2025, acumulando 868 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de alrededor de $180 millones, aunque cifras de inversión iniciales manejadas en pre-estreno sugerían unos $91 millones, destacando su gran recaudación, especialmente en EUA y China.
4. "A Minecraft Movie" - Un éxito masivo con un presupuesto reportado de $150 millones de dólares, recaudando $958 millones a nivel mundial (algunas fuentes dicen cerca de $900m o $1000m) y convirtiéndose en el mejor estreno de 2025 en los Estados Unidos, superando expectativas y generando un fenómeno cultural con la tendencia "Chicken Jockey" y el tributo a Technoblade, aumentando la comunidad del juego un 30 %.
3. "Lilo & Stitch" - Fue un éxito rotundo para Disney, recaudando 1.038 millones de dólares a nivel mundial y convirtiéndose en la primera película de 2025 en alcanzar esa cifra, superando su presupuesto de producción y marketing de unos 100 millones de dólares
2. "Zootopia 2" - Ha superado los mil millones de dólares a nivel mundial en muy poco tiempo (alrededor de 17 días), convirtiéndose en la película animada más rápida en alcanzar esa cifra y uno de los mayores éxitos de 2025, con cifras globales estimadas de $1.139 millones y dominando en mercados claves como China.
1. "Ne Zha 2" - Un fenómeno de taquilla, recaudando más de 2.200 millones de dólares (aproximadamente 15.500 millones de yuanes) con un presupuesto estimado en 80 millones de dólares, convirtiéndose en la película animada más taquillera de la historia y una de las más taquilleras de todos los tiempos, con un éxito abrumador en China (98 % de su taquilla) que renovó las fuerzas a la industria local y compitió con Hollywood. Este filme fue una colaboración de estudios chinos, destacando Chengdu Coco Cartoon, Beijing Enlight Media, y Beijing Coloroom Pictures (Coloroom Technology)