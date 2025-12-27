¿Cuáles son las películas más taquilleras del 2025?

1. "Ne Zha 2" - Un fenómeno de taquilla, recaudando más de 2.200 millones de dólares (aproximadamente 15.500 millones de yuanes) con un presupuesto estimado en 80 millones de dólares, convirtiéndose en la película animada más taquillera de la historia y una de las más taquilleras de todos los tiempos, con un éxito abrumador en China (98 % de su taquilla) que renovó las fuerzas a la industria local y compitió con Hollywood. Este filme fue una colaboración de estudios chinos, destacando Chengdu Coco Cartoon, Beijing Enlight Media, y Beijing Coloroom Pictures (Coloroom Technology)