Estas son las exigencias de los agentes de la Policía Nacional al Gobierno

Agentes de la Policía Nacional iniciarán un paro de ‘brazos caídos’ el 29 de diciembre por falta de respuesta a sus demandas laborales.
El pronunciamiento fue realizado mediante un comunicado urgente difundido en redes sociales y grupos internos, en el que los policías aseguran haber agotado el derecho de petición establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República.
Entre las principales exigencias figura la aplicación inmediata del aumento salarial aprobado, el cual, según los agentes, aún no se refleja en sus pagos pese a los compromisos asumidos por las autoridades.
Los policías también demandan el pago del bono alimenticio correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, beneficio que consideran esencial ante el alto costo de la canasta básica.
Otra de las solicitudes es el desembolso del bono electoral, el cual aseguran que no ha sido cancelado pese a haber cumplido funciones extraordinarias durante procesos electorales.
Asimismo, la escala básica exige el pago del bono navideño, señalando que la falta de este beneficio afecta directamente a las familias de los agentes en la temporada de fin de año.
El comunicado también incluye el reclamo por mensualidades atrasadas vinculadas a ascensos y promociones, situación que, según denuncian, se arrastra desde hace varios meses.
Los agentes subrayan la urgente necesidad de dotación de uniformes y equipos policiales, afirmando que muchos realizan su labor en condiciones precarias y con recursos limitados.
En el documento, los policías solicitan la intervención del Ministerio Público para investigar la gestión administrativa del Despacho de Seguridad y otras direcciones de la Policía Nacional.
La escala básica advirtió que la medida de “brazos caídos” será indefinida hasta que el Gobierno atienda y resuelva cada una de las exigencias planteadas.
Finalmente, los agentes aclararon que no se responsabilizarán por un eventual deterioro de la seguridad ciudadana, atribuyendo cualquier consecuencia a la falta de diálogo y respuesta por parte de las autoridades.