Cómo afrontar el estrés en vacaciones

SAN PEDRO SULA.

Las vacaciones son el momento más esperado del año para muchos. Son sinónimo de relax y desconexión, sin embargo muchas personas lidian con el estrés durante ese tiempo.



EFEsalud ha hablado con Jesús Linares, profesor de Psicología de la Universidad Europea, para conocer por qué hay personas que enferman cuando salen de vacaciones y para saber cómo evitar el estrés en esta época.



Las circunstancias excepcionales de este año por la crisis de la COVID-19 nos ha obligado a teletrabajar demasiadas horas al día lo que ha supuesto que algunos enfermen cuando se van de vacaciones.



“Esto es una cuestión multicausal. Puede deberse a factores biológicos, ecológicos, sociales o contextuales”, explica Linares. El experto indica que uno de los factores que puede desencadenar que enfermemos es el cambio brusco de una excesiva actividad a una acusada inactividad.



Pero también hay una explicación hormonal. Las hormonas que regulan el estrés como la adrenalina y el cortisol son necesarias para mantener un óptimo rendimiento cuando las exigencias de nuestro entorno son muy altas. A su vez, el experto indica que “debilitan el sistema inmune y nos dejan expuestos a infecciones”.



“Mucha gente cuando ha tenido una época muy fuerte de estrés tiene inflamados algunos tejidos”, ejemplifica Linares. Algunos estudios, destaca el experto, incluso hablan de cuestiones relacionadas con úlceras e inflamación de algunos órganos.



Sin embargo, el profesor resalta el hecho de que en algunas ocasiones podemos padecer síntomas leves o moderados, pero el estrés del trabajo impide que le prestemos atención.



“Cuando estamos más aburridos tenemos más tiempo para mirarnos y darnos cuenta de un pequeño dolor en el que no habíamos reparado mientras trabajábamos”, comenta.



El cambio brusco de clima, los grandes esfuerzos físicos, viajes continuados o un cambio radical de la actividad durante las vacaciones también puede provocar que enfermemos.



Estrés y vacaciones, ¿cómo evitarlo?

Hay personas que son incapaces de desconectar cuando están de vacaciones. Linares incide en que hay muchas cuestiones a tener en cuenta y debe analizarse cada caso a fondo. Sin embargo, factores como el volumen de trabajo, la responsabilidad dentro de la empresa, la presión por un posible despido o el cargo que se ocupa son los responsables del estrés.



Para evitar que la ansiedad y el estrés nos agobien es importante conocer el origen de esta sintomatología. “Hay que averiguar si ese estrés es de origen laboral o familiar. A veces, trabajamos demasiadas horas y cuando nos vamos de vacaciones pasamos 24 horas con alguien y salen a la luz rencillas y carencias”, indica el experto.



Hacer una transición adecuada del trabajo al descanso es clave. En esta cuestión, explica Jesús, entran en juego los recursos psicológicos y los estilos de afrontamiento de cada persona. “Cuanto más estresados hayamos estado más difícil se hace esta transición”.



La solución ideal es aprender a manejar el estrés durante todo el año y no llegar con un hambre voraz de vacaciones. “Es conveniente desconectar a diario con pequeñas actividades placenteras”, propone Linares.



Es imprescindible buscar y tener otras fuentes de bienestar y motivación más allá del ámbito laboral.



“Para una buena transición del trabajo a las vacaciones ayuda no entrar en una inactividad absoluta”, indica el profesor de la Universidad Europea. Linares propone realizar algunas actividades que exijan algo de esfuerzo, pero que reporten satisfacción.



“Otra situación idónea sería que las últimas dos semanas de trabajo disminuyeran las tareas de manera paulatina”, advierte el psicólogo.



Planificación, clave para el teletrabajo

Los meses de confinamiento han obligado a teletrabajar. La manera de afrontarlo y los recursos de los que se disponga han sido esenciales para las personas que sufrían de ansiedad o estrés.



“Algunas personas que ya tenían cuestiones relacionadas con la ansiedad han visto estos trastornos agravados porque han entrado en juego emociones intensas”, explica Jesús Linares. Los meses de confinamiento y la incertidumbre también les han afectado. “Lo que hemos vivido es un factor de riesgo para padecer problemas de salud mental”.



Para lidiar con el estrés del teletrabajo Jesús Linares propone llevar a cabo una buena planificación de las actividades. El experto propone incluir también actividades lúdicas y de ocio día a día. “Que la casa no se convierta en solamente trabajo” indica.



En una situación tan excepcional como la que vivimos hay que aprender a manejar la ansiedad día a día intercalando el trabajo con tiempos de descanso. De esta manera, no sufriremos estrés durante las vacaciones.