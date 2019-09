¿Cómo activar su creatividad?

Estados Unidos.

Usted no necesita el talento de Rembrandt ni de Yo-Yo Ma para expresar su creatividad y obtener algunos beneficios muy especiales al hacerlo. La creatividad cotidiana fomenta el bienestar y puede darle un mayor sentimiento de propósito e implicación, y todo el mundo puede aprovecharla.



Entonces, ¿por qué no lo hacen más personas?

El libro The Creativity Challenge sugiere que la vida moderna no se presta para promover la creatividad como las épocas anteriores, y que quizá no solo tenga que buscar actividades creativas, sino también sacar tiempo de su ajetreado horario para dedicárselo.

El primer paso es averiguar qué le interesa. Puede buscar inspiración en una tienda de manualidades o un museo, pero manténgase abierto a nuevas ideas, lo que puede resultar difícil para los adultos.

Cuando los investigadores de la Universidad Estatal de Dakota del Norte pidieron a adultos que pensaran en qué harían con un día libre, las respuestas fueron mejores cuando se pidió a los participantes que se imaginaran que eran niños de 7 años, un momento de la vida con pocas inhibiciones y una mayor libertad de pensamiento. Entonces, intente canalizar a su niño interior, sobre todo si usted se considera introvertido por naturaleza.

Tenga en cuenta que la creatividad no tiene que ser complicada. No tiene que programar (ni preocuparse por pagar) lecciones de actividades como la pintura, la escritura creativa y la cocina. Pero si su presupuesto se lo permite, piense en algo que siempre quiso hacer pero que nunca hizo, ya sea tomar lecciones de canto, de música o incluso de tejer.

Y una vez comience, resístase a dejarlo muy pronto si al principio se siente frustrado o duda de sus habilidades. No es una competencia, así que no se sienta presionado a "producir" lo único que en realidad necesita es sentir pasión por la actividad. Texto The New York Times. Foto Istockphoto.com