Cómo reconocer cuándo sus padres necesitan ayuda

Estados Unidos

A veces es obvio cuando unos padres mayores necesitan ayuda externa, por ejemplo cuando tienen dificultades para gestionar varias enfermedades crónicas o pierden la movilidad y no pueden moverse bien, ni siquiera por casa. Pero los problemas mentales quizá no sean igual de fáciles de detectar.



Por ejemplo, los olvidos de papá (cuando pierde las llaves de la casa o falta a las citas), ¿son el envejecimiento normal o una señal de algo más grave, como la demencia?



Juzgar la gravedad de los problemas puede ser difícil, si usted vive lejos y hablan con poca frecuencia. Pero si vive cerca, quizá no se dé cuenta de los efectos cumulativos de los cambios graduales.



Quizá haya llegado el momento de visitar a sus padres y buscar pistas. Tenga en cuenta estas señales de advertencia específicas, y lo que podrían significar:



La comida que se pudre en la nevera o una nevera vacía son señales de que no están comiendo de forma adecuada.

La ropa y la ropa de cama sucias pueden señalar que están descuidando su higiene personal.

Los montones de correspondencia sin abrir, incluyendo las facturas vencidas, podrían ser señales de que ya no pueden gestionar las finanzas.

Las dificultades para la conversación, por ejemplo repetir la misma historia o hacer la misma pregunta una y otra vez, pueden ser señales de pérdida de la memoria.

Los próximos pasos incluyen acompañar a su padre a una cita con el médico para poder abordar esos problemas.

También puede preguntar sobre las evaluaciones cognitivas (o mentales), sugieren expertos de la Alianza de Cuidadores Familiares (Family Caregiver Alliance).

Una prueba, llamada SAGE, se autoadministra y se puede hacer en línea.



Basándose en los resultados, una estrategia a largo plazo podría incluir ayudar a mamá o a papá con el pago de las facturas, las compras de la comida y en su cuidado personal. Esas tareas las puede hacer usted, o un cuidador de confianza.



Más información



El Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento de Estados Unidos tiene más información sobre las pruebas que evalúan el deterioro.