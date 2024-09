Zoe Saldaña quiere dirigir una película de James Bond

A Zoe Saldaña le gustaría dirigir una película de James Bond.

La estrella de 46 años desea colocarse detrás de la cámara para comenzar esta nueva fase en su carrera con una superproducción de “acción y atraco”.

Durante su intervención en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la actriz declaró a Cameron Bailey, director ejecutivo del TIFF:

“Nunca he visto a una mujer dirigir ‘James Bond’. Me gusta ‘The Equalizer’. Veo series policíacas, así que quizá lo haga en el futuro. Siempre me han atraído los atracos. ‘Heat’ es una película que tengo que ver al menos una vez al año y analizarla, y la forma en que Michael Mann lo combina todo, la forma en que todo el mundo la interpretó. Así que me encantaría empezar con una película de acción y atracos”.

Saldaña quiere asegurarse de no quedar “encasillada” como artista, y recuerda que el gran éxito de Ang Lee fue ‘Sentido y sensibilidad’, (1995), su primera película íntegramente en inglés.

Y añadió: “Pero nunca, nunca me encierro en mí misma. Puedo hacer cualquier cosa. Igual que Ang Lee hizo ‘Sentido y sensibilidad’, ¿verdad? También puedo hacer un Jane Austen algún día. Nunca se sabe”.

En cuanto a su trabajo delante de la cámara, la actriz de ‘Guardianes de la Galaxia’ habló de sus papeles en las películas de James Cameron, ‘Avatar’, en las que ha utilizado la tecnología de una forma que “da paso a que el intérprete se sienta orgulloso y tenga prioridad sobre toda su actuación”.

Explicó:

“No estamos prestando nuestras voces. No hacemos nada de eso. En 2009, Jim, como de costumbre, se adelantó a su tiempo. Es un científico de corazón, así que está creando cosas que la gente necesita tiempo para entender. Me ayudó a darme cuenta de que debía estar de acuerdo con eso. Y al final del día, no importa si la gente lo entenderá. ‘Avatar’ vivirá para siempre e inspirará a las generaciones venideras. Así que ese es su legado, y yo soy parte de él”.