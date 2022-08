Solo han pasado unos meses desde que se anunció la separación de Shakira y Gerard Piqué, pero esto no parece importarle al futbolista quien después de mantener su relación en el anonimato, finalmente se decidió por salir en público con Clara Chia Marti.

El futbolista Gerard Piqué ya no esconde su relación amorosa con Clara Chia Marti, una guapa joven de 23 años.

En las instantáneas, también se puede ver que al concierto asistieron el padre y hermano del defensor blaugrana, quienes se muestran indiferentes al amor entre Gerard Piqué y Clara Chia Marti.

A la pareja poco pareció importarle que fueran captados por las cámaras, en las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo, se puede ver claramente al futbolista besando a su nueva pareja.

En las últimas horas también trascendió por parte del medio ‘OjoPe’, que tanto Monserrat Bernabeu y Joan Piqué, padres del español, no están de acuerdo con su noviazgo. Además de que no quieren conocer a otra persona que no sea Shakira e incluso le habrían pedido que vuelva con la barranquillera.