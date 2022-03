Will Smith, un Óscar ensombrecido por su agresión a Chris Rock: “El amor te lleva a hacer locuras”

“ Will Smith me acaba de dar una buena ”, dice, pero Smith sigue gritando.

Will Smith ha ganado el Óscar al mejor actor por “El método Williams”, pero la alegría quedó ensombrecida por su inesperada reacción violenta a un chiste de Chris Rock que le hizo levantarse de su asiento y darle una bofetada en directo en el escenario del Dolby Theater.

“En este momento de mi vida, estoy superado por lo que Dios me invita a ser y a hacer en el mundo”, prosiguió antes de aludir al papel protector que tuvo con sus compañeras de reparto, las dos actrices que hacían de las Williams.

“ En este negocio a veces tienes que soportar que la gente te insulte y te falte el respeto y tú has de sonreír y decir que todo está bien ”, señaló el actor.

A continuación el discurso íntegro de Will Smith tras ganar el premio de la Academia:

“Richard Williams fue un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me está llamando a hacer y ser en este mundo. Al hacer esta película, tuve que proteger a Aunjanue Ellis, que es una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido. Tengo que proteger a Sinai y Demi, las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Estoy siendo llamado en mi vida a amar a la gente. Y proteger a la gente y ser un río para mi pueblo.

Lo sé, para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable de ti de forma demencial. En este negocio tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto y tienes que sonreír y fingir que eso está bien. Denzel me dijo hace unos minutos: ‘En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti’. Quiero ser un recipiente para el amor. Quiero decir, gracias a Venus y Serena ya toda la familia Williams por confiarme su historia.

Quiero ser un embajador de ese tipo de amor y cuidado. Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí, se trata de poder brillar mucho en todas las personas... y todo el elenco y el equipo de ‘King Richard’ y Venus y Serena y toda la familia Williams. El arte imita la vida. ¡Parezco el padre loco, como decían de Richard Williams! Pero, el amor te hará hacer locuras. ¡Espero que la Academia me invite de vuelta!”.