Will Ferrell cree que la risa es clave para un matrimonio feliz.

El actor de 57 años lleva casado con la actriz Viveca Paulin desde el año 2000, y ha revelado que tienen un “sentido del humor compartido”.

La estrella de Hollywood dijo a la revista People: “Creo que nos sentimos atraídos el uno por el otro inicialmente a través de nuestro sentido del humor compartido, y eso ha seguido siendo la base de nuestra relación. Creo que, en última instancia, ese es nuestro vínculo, hacernos reír el uno al otro”.

La esposa de Will le ha ayudado a sobrellevar las presiones de la fama y el éxito.

La estrella de cine dijo: “A pesar de todos los altibajos de la vida y de tener que criar a una familia -y de todo lo que todo el mundo tiene que afrontar, sobre todo con lo ajetreadas que pueden ser las vidas hoy en día-, siempre es estupendo tener un compañero de fatigas con el que puedas apartarte de la refriega y simplemente compartir un pensamiento y un momento, en el que los dos sigan en la misma línea y puedas conectar de esa manera”.

Will le propuso matrimonio a Viveca en la playa, pero admitió que no todo salió según lo planeado.

El actor explicó que la pedida de mano resultó cómica, aunque no era su intención.

En declaraciones a la misma publicación, Will recordó: “Ella no quería nada de eso. Me dijo: ‘La playa es espeluznante por la noche’. Yo le dije: ‘Cállate, se supone que esto tiene que ser muy romántico’. Estaba intentando pensar en lo que iba a decir y se convirtió en: ‘Así que me gustas mucho y...’... Fue gracioso, pero no a propósito”.