Wendy Guevara da su primera entrevista tras su triunfo: “Si yo puedo, todos pueden”

“Me lo estoy tomando con calma, no puedo decir qué haré o qué no haré porque voy saliendo y apenas me entero de lo que ha sucedido. Yo quiero crecer, quiero experimentar y me quiero preparar”, apuntó la intérprete de “Hasta que Salga el Sol”.

Wendy expresó su admiración por Cristina Ortiz “La Veneno”, a quien mencionó durante el encierro en La Casa de los Famosos, así como a Francis o Alejandra Bogue, como otros personajes que abrieron la brecha.

Su alcance en el programa fue tal que incluso varias personas salieron la noche del domingo a las calles de la Ciudad de México, así como en otros puntos de la República, para festejar que la influencer se llevó los cuatro millones del premio.

“Estoy muy agradecida con todo lo que sucedió, con esas expresiones de cariño, yo la verdad no lo pensaba. No me lo imaginaba.

“Vi lo que hicieron en Zona Rosa, en el Ángel de la Independencia, en mi tierra (León), en todos esos lugares donde fueron a unirse para celebrar y creo que es la voz de toda la comunidad”, comentó Wendy Guevara, quien el sábado cumplió 30 años.