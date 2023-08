Kevin Costner acusa a Christine Baumgartner de intentar retrasar el divorcio

Insistió en que él y su equipo de abogados estaban buscando un descubrimiento muy básico con respecto a los hechos, documentos y testigos que respaldaban las afirmaciones de su divorcio, pero argumentó que Christine se estaba entregando a una ‘astucia’ después de que ella ‘se negó rotundamente a revelar sus argumento y alegó que no puede admitir ni negar que entendió su acuerdo prenupcial.

Los documentos dicen: ’Christine afirma que no puede admitir ni negar que entendió el Acuerdo Prematrimonial porque ella (y aparentemente todos sus abogados) no entienden la palabra -entendido-. Esto es una astucia del peor tipo. -Entendido- no es una palabra técnica o arcana. No es motivo de objeción que una solicitud sea ambigua, a menos que sea tan ambigua que la parte que responde no pueda formular de buena fe una respuesta inteligente’.

LEA: La esposa de Kevin Costner no puede mantener a sus hijos con 52,000 dólares al mes

Los documentos también describen:’La noción de que Christine y los múltiples abogados experimentados que la representan no entienden la palabra -entendido- y no pueden responder a esta simple y directa [solicitud de admisión] es frívola.

Claramente, esta objeción de vaguedad se interpuso solo con el propósito de demorar’.

Un juez dictaminó previamente en el mes de julio que Christine, quien vive temporalmente en un alojamiento para el personal en los terrenos de su antigua casa conyugal, debe consultar con Kevin antes de tomar cualquier propiedad del patrimonio.