Wendy Guevara y su cuestionado show en el concierto de Madonna

Al concluir la actuación, el clamor del público resonó en todo el recinto, dejando en claro que el debut de Wendy Guevara en el escenario de Madonna no solo fue un momento memorable en la historia del entretenimiento, sino también el comienzo de una prometedora carrera internacional.

La magia del momento se hizo palpable mientras Wendy Guevara y Madonna compartieron el escenario, creando un vínculo que trascendió las barreras generacionales y culturales. Para Guevara, este no solo fue un momento de consagración personal, sino también un testimonio de su innegable talento y su capacidad para brillar en el escenario junto a las leyendas vivientes de la música.

La presentación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna también ha sido objeto de críticas en redes sociales, porque la acusaron de intentar robarle protagonismo a la famosa cantante.

Otros se burlaron de Wendy por haber sido incluso regañada por Madonna en el escenario, al parecer porque la influencer no siguió las instrucciones de la dinámica de la pasarela. “Que feo que no obedezca la dinámica del show, que padre que se le de visibilidad pero tiene nula educación la señorita Wendy, quería acaparar miradas y no es ni su show ni el momento”, fue uno de los comentarios en su contra en redes.

Guevara no habla inglés como ella misma previamente ha confesado, y fue notorio en un momento de su interacción con Madonna, que se ve confundida y sin saber qué hacer en el escenario. La reina del Pop, con rostro molesto, le habla e indica que se siente para continuar con la dinámica. En el siguiente video se aprecia el incómodo momento.